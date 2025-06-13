نتنياهو للإيرانين: حربنا ليست ضدكم بل ضد نظام يظلمكم

دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة مباشرة وجهها إلى الشعب الإيراني، إلى التخلص مما وصفه بـ"النظام الظالم والطاغي"، مشدداً على أن إسرائيل لا تعتبر الشعب الإيراني عدواً، بل ترى أن معركتها موجهة ضد "نظام قاتل يهدد أمن المنطقة ويفقر شعبه" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو للإيرانين المعركة ليست ضدكم

نتنياهو، في كلمة ألقاها عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف الأراضي الإسرائيلية: "المعركة ليست ضدكم، بل ضد نظام يظلمكم ويضعفكم نحترم ثقافتكم وتاريخكم. نوركم سيهزم الظلام أنا معكم، وشعب إسرائيل معكم."



وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تنفذ حاليا "واحدة من أعظم العمليات العسكرية في تاريخها" في إشارة إلى عملية "الأسد الصاعد" والتي تهدف، بحسب قوله، إلى إزالة "التهديد النووي والباليستي الذي يشكله النظام الإيراني".



و أضاف : "النظام الإيراني يهدد بتدمير إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما، وقد نجحنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في تدمير جزء كبير من ترسانته الباليستية، والمزيد قادم".



و أختتم قائلاً: "كانت إيران وإسرائيل حليفتين في الماضي. حان الوقت لتوحيد الصفوف من أجل نيل حريتكم. هذه فرصتكم: نساء، حياة، حرية.".

نتنياهو : إمتلاك إيران لأسلحة نووية يعنى نهايتنا

وكان نتنياهو قد شدد على أنه في حال إمتلكت إيران سلاح نووي فلن نبقى في المنطقة مشيراً إلى أنه قد تم تحديد موعد الهجوم على إيران في نهاية أبريل الماضي ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية،

وأضاف "ضرب إيران اليوم لم يأت صدفة وأمرت بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني قبل 6 أشهر".



كما أعرب عن إعتزام تل أبيب ضرب قدرة إيران على إنتاج الصواريخ معلناً عن تدمير مفاعل نطنز، بالإضافة إلى أهداف أخرى.

وتابع : ونحاول ضرب منصات الصواريخ ولكن هدف العملية التعامل مع قدرة إيران على إنتاج الصواريخ".

و أعتبر نتنياهو إن إيران تشكل أكبر تهديد لإسرائيل منذ 40 عاماً ، لافتاً إلى أن الصواريخ الإيرانية كانت بمثابة تهديداً وجودياً لإسرائيل".

كما أشاد نتنياهو بعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية واصفاً إياه بالرائع والمذهل، مضيفاً لم يكن لدينا أي خيار إلا ضرب إيران حتى في غياب أي دعم أمريكى.

هذا وقد أكد على أن "هذه نقطة تحول تاريخية ونريد إنهاء المحور الإيراني"، مضيفاً إيران تشهد فوضى وتعمل حاليا على رص الصفوف وأفترض أن توجه لنا ضربة عبر موجات قاسية موضحاً ما نفعله مع إيران يختلف في مستواه عما نفعله مع حماس وفعلناه بحزب الله".

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