بسبب تخصيب اليورانيوم الخلافات تتصاعد بين نتنياهو وترامب .. ما القصة؟

كشفت مصادر عن تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، وتتركز الخلافات بشكل أكبر حول طريقة معالجة التهديدات الإيرانية والحرب المستمرة في غزة والتعامل مع جماعة الحوثي اليمنية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.







نتنياهو : غاضب بشدة من ترامب بشأن ملف تخصيب اليورانيوم

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية ، عن مصادر، أن ترامب "أثار استياء نتنياهو بتعليقات علنية الأسبوع الماضي، مما أضفى مزيدا من التوتر على علاقات الطرفين".

وأوضح مسؤولان أمريكيان، بالإضافة إلى دبلوماسيان من الشرق الأوسط، ضمن عدة مصادر مطلعة على الأوضاع، أن نتنياهو "شعر بالغضب والانزعاج عندما صرح ترامب الأربعاء أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطارالاتفاق النووي الذي تتفاوض إدارته عليه حاليا".

من جهته فقد نقل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إستياء نتنياهو إلى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في البيت الأبيض، الخميس الماضي، وفق "إن بي سي".



إدارة ترامب تقيم إحاطات دورية لتل أبيب بشأن التفاوض مع إيران

وبخسب الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين، فإن نتنياهو يشعر بالإحباط العميق بسبب رفض ترامب دعم الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن قراره بالسعي بدلا من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

بدوره فقد أكد أحد المسؤولين الأمريكيين إن الإسرائيليون "قلقون من أي اتفاق".



وسبق أن أوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا نوويا يسمح لإيران بالاحتفاظ بأي قدرة على تخصيب اليورانيوم. لكن ترامب عبر عن انفتاحه على السماح لإيران ببرنامج نووي مدني.

وقال مسؤول أمريكي إن فريق الرئيس ترامب يتواصل بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن سير المفاوضات مع إيران، ويوفر لهم التحديثات وينسق بعض عناصر الاتفاق المحتمل.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن نتنياهو عبر في جلسات خاصة عن اعتقاده بأن مفاوضات ترامب مع إيران "مضيعة للوقت"، لأن طهران لن تلتزم بأي اتفاق، وفق اعتقاده.

ترامب يشعر بالإحباط بعد قرار توسعة العمليات في غزة

فيما كشفت مصادر أن ترامب شعر بالإحباط من قرار نتنياهو بدء هجوم عسكري جديد في غزة، وهو ما يراه الرئيس الأميركي متعارضا مع خطته لإعادة إعمار المنطقة، وفقا لمسؤول أميركي آخر وشخص مطلع على التوتر.

وأوضحا مصدران إن ترامب عبر في جلسات خاصة عن اعتقاده أن الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة "جهد ضائع"، لأنه سيجعل عملية إعادة الإعمار أكثر صعوبة.

فيما تضغط الولايات المتحدة في الوقت الحالي على إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وهو أمر كان من المقرر أن يناقشه ديرمر مع ويتكوف خلال زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع، حسبما أفاد به دبلوماسيان ومصدر كبير في إدارة ترامب.

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