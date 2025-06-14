كارثة في لجنة الامتحان.. سقوط سقف وإصابة طالبة بهندسة الإسكندرية

في مشهد صادم صباح السبت 14 يونيو 2025، انهار جزء من سقف إحدى قاعات الامتحانات بقسم الهندسة الكهربائية داخل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة طالبة أثناء أدائها لامتحان نهاية العام.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

إصابة طالبة ونقلها للمستشفى فورًا

سقطت شظايا من طبقة تغطية السقف على رأس الطالبة، مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في فروة الرأس. تم استدعاء الفريق الطبي فورًا، ونُقلت الطالبة إلى مستشفى الطلبة الجامعي، حيث خضعت للعلاج، وتمت خياطة الجرح بعد التأكد من عدم وجود كسور أو نزيف، وغادرت الطالبة المستشفى لاحقًا في حالة مستقرة.

تحرك عاجل من إدارة الكلية

على الفور، أخلت الكلية القاعة المتضررة، وجرى نقل باقي الطلاب إلى قاعات بديلة لإكمال الامتحانات دون تأخير، كما وجهت إدارة الجامعة بسرعة فحص كل قاعات المباني الهندسية للتأكد من سلامتها، ووقف أي نشاط في القاعات التي قد تشكل خطرًا.

لجنة هندسية للتحقيق وفحص البنية التحتية

بدأت لجنة هندسية متخصصة أعمالها لمعاينة موقع الحادث وتحديد الأسباب الفنية وراء الانهيار، سواء كانت نتيجة ضعف صيانة، أو تقادم المبنى، أو إهمال إنشائي، وأكدت الكلية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على تقرير اللجنة، ولن تتهاون مع أي مسؤولية محتملة.

قلق بين الطلاب ودعوات للمحاسبة

الحادث أثار حالة من الخوف والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين طالبوا الجامعة بتحقيق شفاف وتشديد الرقابة على السلامة داخل منشآت الكلية ،وتتابع الجامعة التحقيقات، متعهدة بإعلان النتائج فور الانتهاء وتحمل المسؤولية حال وجود تقصير.

دعوات بمراجعة البنية التحتية في الجامعات المصرية

هذا الحادث يفتح باب التساؤل حول مدى جاهزية البنية التحتية في الجامعات المصرية، خاصة في الكليات ذات الكثافة العالية مثل الهندسة، ويؤكد مراقبون أن الحادث قد يكون مؤشرًا لحاجة مؤسسات التعليم العالي لخطة صيانة وقائية دورية، وليس فقط التعامل مع الكوارث بعد وقوعها ،كما شددوا على ضرورة وجود إشراف هندسي مستقل للتأكد من جاهزية المنشآت الجامعية، خصوصًا مع تقلبات الطقس وتزايد الأحمال على المباني القديمة.

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