نيابة الخليفة تحيل قاتل والده طعناً أثناء الصلاة إلى الجنايات

في جريمة هزت منطقة الخليفة وأثارت استنكارًا واسعًا، قررت نيابة الخليفة إحالة شاب في العشرينات من عمره إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه تهمة قتل والده عمدًا، أثناء أدائه الصلاة داخل مسكن العائلة.

الجريمة وقعت في أبريل الماضي، حيث استغل المتهم – ويعمل عامل دليفري – لحظة انشغال والده بالسجود، وسدد له طعنات قاتلة باستخدام سكين حاد كان بحوزته، ثم تركه غارقًا في دمائه، وسط صدمة أفراد الأسرة الذين هرعوا على صوته دون أن يتمكنوا من إنقاذه.

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التحقيقات تكشف التخطيط المسبق

بحسب ما جاء في أوراق التحقيق، فقد تبين أن المتهم لم يرتكب جريمته بدافع لحظي، بل سبق وأن أعد للأمر وتربص بوالده في وقت الصلاة، وهي اللحظة التي رأى فيها "الفرصة المناسبة"، كما كشفت النيابة عن حيازة المتهم لمادة الحشيش المخدرة، وسلاح أبيض استخدمه في تنفيذ الجريمة، ما يشير إلى تخطيط واضح ونية مسبقة للقتل.

وأكدت تحريات المباحث أن الخلافات الأسرية كانت قائمة منذ فترة بين المتهم ووالده، إلا أن أحدًا لم يتخيل أن تصل إلى جريمة بهذا العنف، وبهذه الوحشية، خاصة في وقت الصلاة الذي يحمل قدسية خاصة داخل كل بيت مصري.

ردود فعل الجيران والأسرة

الجريمة أثارت حالة من الذهول بين الجيران، الذين وصفوا الأب بأنه كان حسن السلوك، وملتزمًا دينيًا، بينما لم تظهر على الابن أي مؤشرات خطرة في السابق، وأكد عدد من الشهود أن الشاب تغيّر سلوكه مؤخرًا بشكل لافت.

والنيابة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، بينما تُنتظر أولى جلسات محاكمته خلال الأسابيع المقبلة.

الجريمة في ميزان القانون والمجتمع

تُعد هذه الواقعة من الجرائم النادرة التي تمس أقدس الروابط الإنسانية، وهي علاقة الابن بوالده، ما يضع المجتمع أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني، ويؤكد قانونيون أن الجريمة تمثل نموذجًا واضحًا للقتل العمد المقترن بسبق الإصرار، ما قد يضع المتهم تحت طائلة أقصى العقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى الإعدام في حال ثبوت الجريمة أمام المحكمة، وفي المقابل، يرى علماء الاجتماع أن الواقعة تكشف خللًا في منظومة القيم والانتماء الأسري، داعين إلى ضرورة تعزيز دور التوعية النفسية والدينية داخل الأسر، خاصة في ظل تكرار جرائم العنف داخل البيوت، ما ينذر بوجود أزمة كامنة تستدعي التدخل من جهات الدولة المعنية.

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