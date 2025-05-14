السجن 5 سنوات لسائق في قضية سرقة كابلات الاتصالات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على السائق "عبدالله.م.ص"، البالغ من العمر 36 عامًا، بتهمة الشروع في سرقة كابلات الاتصالات المملوكة لإحدى شركات الاتصالات، مما تسبب في انقطاع الخدمة عن المواطنين في محافظة القليوبية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل الحادث: تسلل المتهمين وقطع الكابلات

استهدفت مجموعة من المتهمين، من بينهم السائق، سرقة كابلات الاتصالات التي تعتبر جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للشبكة. في ديسمبر 2024، تسللوا خلسة إلى غرفة الأجهزة الخاصة بالشبكة، وقاموا بقطع الكابلات وتحميلها على مركبة للتهريب، إلا أن المتهمين تم ضبطهم أثناء تنفيذ الجريمة.

أضرار وخيمة بسبب قطع الكابلات: انقطاع الاتصالات

ترتب على الجريمة تلف الكابلات التي كانت تستخدم في البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن المستخدمين في المنطقة المتأثرة ،وهذه الأضرار أدت إلى توقيف خدمات الاتصالات لفترة، ما أثر على العديد من المواطنين في المنطقة.

الحكم القضائي: سجن وغرامة وتعويضات مالية

عاقبت المحكمة السائق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه، كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض قدره 589 ألف جنيه لتغطية التلفيات الناتجة عن الجريمة، وجاء الحكم ردعًا لكل من يهدد البنية التحتية للبلاد ويضر بالمصلحة العامة.

إجراءات المحكمة: تحقيقات وضبط المتهمين متلبسين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في أثناء تنفيذ الجريمة، ما حال دون إتمام عملية السرقة، وبتوجيه التهم لهم في محكمة جنايات بنها، تم إقرار الحكم بناءً على الأدلة والشهادات التي تم جمعها خلال التحقيقات.

رسالة رادعة: حماية الممتلكات العامة

من خلال الحكم الصادر، بعثت محكمة بنها رسالة قوية ضد الاعتداء على الممتلكات العامة والبنية الأساسية، مؤكدة على ضرورة فرض عقوبات مشددة لضمان حماية الأمن الاجتماعي وتفادي مثل هذه الجرائم في المستقبل.

تداعيات الجريمة على المجتمع المحلي

تعد سرقة كابلات الاتصالات من الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين. ففي حالة سرقة كابلات الاتصالات، لا تتوقف الأضرار عند فقدان الاتصال فقط، بل يمتد تأثيرها إلى تعطيل الخدمات الأساسية الأخرى مثل الإنترنت والخدمات المصرفية الإلكترونية ،وهذا الانقطاع يؤثر سلبًا على العمل والتجارة والتواصل الاجتماعي، خاصة في عصرنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، ومن هنا تأتي أهمية التصدي لهذه الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المجتمعي.

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