وزير الزراعة يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن ويكشف توقعات الانخفاض

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الارتفاع الحالي في أسعار الكتاكيت والدواجن يرجع بالأساس إلى مضاربات غير مبررة داخل السوق، مشددًا على أن الأسعار المسجلة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، ويرصد الموجز التفاصيل.

مضاربات ترفع سعر الكتكوت دون مبرر

أوضح وزير الزراعة أن وصول سعر الكتكوت إلى نحو 35 جنيهًا يعد رقمًا مبالغًا فيه، ولا يستند إلى أسباب إنتاجية حقيقية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تحركات السوق عن كثب للحد من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات تؤثر سلبًا على المواطنين.

موقف اتحاد منتجي الدواجن من الاستيراد

وأشار فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، إلى أن اتحاد منتجي الدواجن طالب بتقليل استيراد الدواجن المجمدة، بهدف دعم المنتج المحلي وتحقيق توازن في السوق، متوقعًا أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تحذير حكومي من استمرار ارتفاع الأسعار

وشدد وزير الزراعة على أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الدواجن الحية، ستتجه الدولة مجددًا إلى استيراد الدواجن المجمدة كأداة لضبط السوق، ومنع أي زيادات غير مبررة تثقل كاهل المستهلك.

توقعات بانخفاض الأسعار قبل رمضان 2026

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على توقع انخفاض أسعار الدواجن الحية مع اقتراب شهر رمضان 2026، في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة وزيادة المعروض، بما يسهم في استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.