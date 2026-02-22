موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان.. مواقيت الصلاة

يتزايد البحث يوميًا عن موعد أذان المغرب في رمضان 2026، خاصة مع دخول اليوم الرابع من الشهر الكريم، حيث يحرص المسلمون على معرفة توقيت الإفطار وعدد ساعات الصيام بدقة. ويشهد محرك البحث اهتمامًا ملحوظًا بعبارات مثل موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة في رمضان 2026، بالتزامن مع حلول الأحد 22 فبراير 2026 الموافق 4 رمضان.

في هذا التقرير يستعرض الموجز موعد أذان المغرب في القاهرة والجيزة وأسوان وعدد من المحافظات، إضافة إلى مواقيت الصلاة من 4 وحتى 30 رمضان 2026.

موعد أذان المغرب 4 رمضان 2026 في المحافظات

جاءت مواقيت أذان المغرب اليوم الرابع من رمضان على النحو التالي:

القاهرة: 5:49 مساءً

5:49 مساءً الجيزة: 5:49 مساءً

5:49 مساءً أسوان: 5:47 مساءً

5:47 مساءً البحر الأحمر: 5:42 مساءً

ويختلف توقيت الأذان من محافظة لأخرى بفارق دقائق بسيطة وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان 2026

أذان العصر: 3:22 مساءً

أذان المغرب: 5:47 مساءً

أذان العشاء: 7:05 مساءً

ويُعد أذان المغرب هو العلامة الفارقة لانتهاء ساعات الصيام وبداية الإفطار، لذلك يترقبه الصائمون يوميًا.

مواقيت الصلاة من 5 إلى 10 رمضان 2026

5 رمضان 2026

الإمساك: 4:53 صباحًا

الفجر: 5:03 صباحًا

الشروق: 6:29 صباحًا

الظهر: 12:09 ظهرًا

العصر: 3:22 مساءً

المغرب: 5:48 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً

6 رمضان 2026

الإمساك: 4:52 صباحًا

الفجر: 5:02 صباحًا

المغرب: 5:49 مساءً

العشاء: 7:06 مساءً

7 رمضان 2026

الإمساك: 4:51 صباحًا

الفجر: 5:01 صباحًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:07 مساءً

8 رمضان 2026

الإمساك: 4:50 صباحًا

الفجر: 5:00 صباحًا

المغرب: 5:50 مساءً

العشاء: 7:08 مساءً

9 رمضان 2026

الإمساك: 4:49 صباحًا

الفجر: 4:59 صباحًا

المغرب: 5:51 مساءً

العشاء: 7:08 مساءً

10 رمضان 2026

الإمساك: 4:48 صباحًا

الفجر: 4:58 صباحًا

المغرب: 5:52 مساءً

العشاء: 7:09 مساءً

مواقيت أذان المغرب من 11 إلى 20 رمضان 2026

خلال هذه الأيام يبدأ موعد أذان المغرب في التأخر تدريجيًا دقيقة تقريبًا كل يوم، حيث يصل في:

15 رمضان: 5:55 مساءً

16 رمضان: 5:56 مساءً

17 رمضان: 5:57 مساءً

18 رمضان: 5:57 مساءً

19 رمضان: 5:58 مساءً

20 رمضان: 5:59 مساءً

ويلاحظ ازدياد عدد ساعات الصيام تدريجيًا مع تقدم أيام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في العشر الأواخر من رمضان 2026

مع دخول العشر الأواخر، يستمر التدرج في توقيت المغرب:

21 رمضان: 5:59 مساءً

22 رمضان: 6:00 مساءً

23 رمضان: 6:01 مساءً

24 رمضان: 6:01 مساءً

25 رمضان: 6:02 مساءً

26 رمضان: 6:03 مساءً

27 رمضان: 6:03 مساءً

28 رمضان: 6:04 مساءً

29 رمضان: 6:04 مساءً

30 رمضان: 6:05 مساءً

أهمية متابعة موعد أذان المغرب يوميًا

يمثل موعد أذان المغرب أهمية خاصة للصائمين، إذ يحدد لحظة الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، كما يساعد الالتزام بالمواقيت الدقيقة في أداء الصلوات في وقتها الصحيح.

ويُنصح دائمًا بمتابعة المواقيت الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بكل محافظة، نظرًا لاختلاف التوقيت من مدينة لأخرى بفوارق بسيطة.

بهذا نكون قد استعرضنا موعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان 2026 في عدد من المحافظات، إلى جانب مواقيت الصلاة حتى نهاية الشهر الكريم، لتسهيل متابعة الصائمين لمواعيد الإفطار والإمساك بدقة طوال أيام رمضان.