تكليفات قوية من الرئيس السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي..تطوير شامل للتعليم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة ملفات تطوير المنظومة التعليمية في مصر، في إطار خطة الدولة لرفع جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي الاجتماع في توقيت حاسم يشهد فيه قطاع التعليم تحولات واسعة، سواء فيما يتعلق بإدخال التكنولوجيا الحديثة أو تطوير التعليم الفني وفق المعايير الدولية.

إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان

استعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة لإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، بالتعاون مع اليابان باعتبارها من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

وتشمل الخطة تدريس مفاهيم البرمجة الحديثة للطلاب، إلى جانب توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب وفق المعايير الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

تطوير التعليم الفني بالشراكة مع إيطاليا وبريطانيا

شهد الاجتماع استعراض خطة تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور، من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير 103 مدرسة فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي 2025 / 2026.

كما يجري التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، ورفع كفاءة الخريجين بما يلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وشدد الرئيس على ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لطلاب التعليم الفني، مع ربط المناهج بالمهارات التطبيقية المطلوبة في القطاعات الصناعية والخدمية.

بروتوكول الأمية الرقمية والمالية

تناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لبروتوكول الأمية الرقمية والمالية الموقع بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يستهدف ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر.

ويهدف البروتوكول إلى إكساب الطلاب مهارات إدارة الأموال وتمويل المشروعات، إلى جانب حمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، بما يساهم في بناء جيل قادر على التعامل مع الاقتصاد الرقمي بكفاءة.

وأكد الرئيس أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية، لبناء جيل واعٍ يسهم في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

تنمية مهارات القراءة والكتابة وإتقان اللغة العربية

ضمن تكليفات الرئيس السيسي لوزير التربية والتعليم، تم التأكيد على ضرورة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مع التركيز على إتقان اللغة العربية بوصفها ركيزة أساسية في بناء الهوية الثقافية والمعرفية.

وشدد الرئيس على أهمية تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق اللغوي، بما ينعكس إيجابيًا على مستواهم العلمي في مختلف المواد الدراسية.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2025 / 2026

استعرض الاجتماع كذلك استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الامتحانات وضمان نزاهتها.

وأكد الرئيس ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة العملية التعليمية.

تأهيل المعلمين ورفع كفاءة العنصر البشري

تطرق الاجتماع إلى خطة رفع كفاءة العنصر البشري داخل المدارس، حيث تم استعراض مقترحات لتأهيل وتدريب العاملين بدءًا بـ 100 مدرسة، بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية.

كما تم بحث أوجه التعاون مع الدول الصديقة لعقد شراكات جديدة في مجالي التعليم العام والتعليم الفني، بما يضمن نقل الخبرات الدولية وتطوير الأداء المؤسسي.

خلاصة الاجتماع

تكليفات الرئيس السيسي عكست توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتدعم التعليم الفني، وتعزز الثقافة المالية والرقمية، إلى جانب إحكام الرقابة على الامتحانات.

الرسالة كانت مباشرة: تطوير التعليم لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء جيل قادر على المنافسة في اقتصاد عالمي سريع التغير.