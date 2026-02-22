سيف زاهر: ظلمت كهربا وإمام عاشور..ومحمد صلاح لن يلعب للأهلي أو الزمالك

أثار الإعلامي الرياضي سيف زاهر حالة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي كشف خلالها عن اعتذاره لبعض اللاعبين، مؤكدًا أنه سبق وأن ظلم كلًا من محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور في مواقف سابقة، كما حسم الجدل بشأن إمكانية عودة محمد صلاح للعب في الدوري المصري، سواء للنادي الأهلي أو الزمالك، ويرصد الموجز التفاصيل.

وجاءت تصريحات زاهر خلال لقائه في برنامج «أسرار» عبر قناة النهار، حيث تحدث بصراحة عن كواليس مهنته، وعلاقته بجماهير القطبين، ورؤيته لمستقبل بعض نجوم الكرة المصرية.

سيف زاهر: لا أخشى غضب جماهير الأهلي أو الزمالك

أكد سيف زاهر أنه لا يخشى انقلاب جماهير أي نادٍ عليه، موضحًا أن طبيعة العمل الإعلامي تفرض عليه الحياد والموضوعية حتى لو أغضب ذلك بعض الجماهير.

وقال إن جمهور الأهلي غضب منه في مواقف معينة، وكذلك جمهور الزمالك، معتبرًا أن هذا أمر طبيعي في ظل حساسية المنافسة بين الناديين. وشدد على أن الإعلامي لا يستطيع إرضاء الجميع، وأن المعيار الحقيقي بالنسبة له هو الالتزام المهني وليس ردود الأفعال على مواقع التواصل.

وأضاف أن أكثر ما يخشاه هو الوقوع في الخطأ المهني، مؤكدًا: “لو غلطت لازم أعتذر فورًا.. الاعتذار مش ضعف”، وأوضح أن ثقته في صحة معلوماته تجعله غير متأثر بالهجوم، لكنه في حال اكتشاف خطأ، لا يتردد في تصحيحه علنًا.

اعتذار علني: ظلمت كهربا في واقعة «فرح أخته»

كشف سيف زاهر عن موقف اعتذر فيه للنجم محمود كهربا، مؤكدًا أنه شعر بأنه ظلمه بسبب تصريحات أدلى بها بشأن إحدى الوقائع الخاصة باللاعب، والمعروفة إعلاميًا بـ«فرح أخته».

وأوضح أن كهربا تواصل معه وشرح له تفاصيل الموقف من وجهة نظره، كما استمع زاهر لآراء مقربين من اللاعب، ما جعله يعيد تقييم الأمور ويعترف بأنه تسرع في الحكم.

وأشار إلى أن هذا الموقف جعل صورة اللاعب تكبر في نظره، قائلًا إنه شعر بالضيق من نفسه بسبب الهجوم الذي لم يكن مبنيًا على الصورة الكاملة.

إمام عاشور.. تصحيح موقف بعد التأكد من الرواية

كما تحدث زاهر عن واقعة أخرى تخص إمام عاشور، موضحًا أنه انتقد اللاعب في وقت سابق بناءً على معلومات وردت إليه، قبل أن يكتشف لاحقًا أن رواية عاشور كانت صحيحة.

وأكد أنه خرج على الهواء وشرح التفاصيل كاملة بعد التأكد من صحة المعلومات، مشددًا على أن الاعتراف بالخطأ يعزز مصداقية الإعلامي ولا ينتقص منها.

محمد صلاح لن يعود للدوري المصري

وفيما يتعلق بمستقبل محمد صلاح، حسم سيف زاهر الجدل بشأن إمكانية عودته للعب في مصر، مؤكدًا أن فكرة انتقاله إلى الأهلي أو الزمالك “شبه مستحيلة”.

وأوضح أن صلاح يجب أن يعتزل وهو في القمة، قائلًا: “لازم يعتزل وهو كبير”، مشيرًا إلى أن الحديث عن تنازله عن جزء من مستحقاته المالية للعب محليًا أمر غير منطقي في ظل مكانته العالمية.

وأكد أن صلاح ما زال من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم، وأن أي تراجع مؤقت في النتائج لا يعني نهاية مشواره، مضيفًا أنه لاعب استثنائي “غير الدنيا في المنظومة”، وأن تكرار تجربته ليس سهلًا.

غضب الجماهير جزء من المهنة

اختتم سيف زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن غضب الجماهير جزء لا يتجزأ من العمل الإعلامي الرياضي، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأندية الكبرى.

وشدد على أن المواقف تتغير، فقد يغضب الجمهور اليوم ويرضى غدًا، لكن ما يبقى ثابتًا هو المهنية والالتزام بالحقيقة، وأكد أن الإعلامي الحقيقي هو من يقول ما يراه صحيحًا دون حسابات تتعلق بالترند أو الخوف من ردود الأفعال، ويعترف بخطئه فور اكتشافه.

بهذه التصريحات، أعاد سيف زاهر تسليط الضوء على أهمية المصداقية في الإعلام الرياضي، وعلى حساسية تناول أخبار نجوم الكرة المصرية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء بحجم كهربا، إمام عاشور، ومحمد صلاح.