الغيابات تضرب الأهلي أمام سموحة .. توروب في ورطة ومفاجآت بالتشكيل

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، وتأتي المباراة في ظل صراع شرس علي لقب البطولة بين الأهلي و بيراميدز وسيراميكا والزمالك حيث يحتل فريق الأهلي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

غيابات الأهلي ضد سموحة

يغيب عن صفوف الأهلي خلال مواجهة سموحة عدد من نجوم الفريق ويأتي الثنائي أحمد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه في مقدمتهم بسبب الإصابة ويخضع اللاعبين لفحص طبي خلال تدريبات الأهلي اليوم لتحديد موعد مشاركتهما بالتدريبات .

كما يغيب عن اللقاء مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف لحصولهم علي الإنذار الثالث وكذلك يغيب عمرو الجزار نجم دفاع الفريق بسبب الإصابة ويخضع اللاعب إلي برنامج تأهيلي من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة بالمباريات.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

قمة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين الموافق 23 فبرايرالجاري.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة والنصف مساء غد الاثنين الموافق 23 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره سموحة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - بيكهام - محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي- كامويش.

قائمة الأهلي ضد سموحة

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي ضد سموحة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان، يوسف بلعمري، أحمد عيد، هادي رياض، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري.

الوسط: محمد علي بن رمضان، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر .

الهجوم: كامويش، مروان عثمان ، محمد شريف.

