موقف تريزيجيه وزيزو من مواجهة الأهلي ضد سموحة في الدوري

تترقب جاهيرالقلعة الحمراء، موقف تريزيجيه وزيزو من المشاركة بمباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 33 نقطة.

يبحث فريق الأهلي عن فوز جديد أمام نظيره فريق سموحة في إطارالمنافسة الشرسة علي لقب الدوري مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك، وكان الفريق قد حقق الفوزأمام الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

موقف تريزيجيه وزيزو من مواجهة الأهلي ضد سموحة

يخضع الثنائي أحمد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه لفحص طبي خلال تدريبات الأهلي لتحديد موقفهما النهائي من المشاركة بمباراة الأهلي أمام نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري.

ويخضع الثنائي زيزو وتريزيجيه إلي برنامج تأهيلي من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة بالمباريات الحاسمة للفريق خلال المرحلة القادمة.

موعد قمة الأهلي ضد سموحة

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سموحة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في التاسعة والنصف مساء بعد غد الاثنين الموافق 23 فبرايرالجاري.

الأهلي ضد سموحة

مشاهدة قمة الأهلي ضد سموحة

يتم نقل أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في التاسعة والنصف مساء بعد غد الاثنين الموافق 23 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره سموحة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي- كامويش.

قائمة الأهلي ضد سموحة

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي ضد سموحة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، أحمد عيد، هادي رياض، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري.

الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر .

الهجوم: كامويش، مروان عثمان ، محمد شريف.

