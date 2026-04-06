موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري والقنوات الناقلة

تترقب جماهيرالكرة المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 40 نقطة بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 4 برصيد 38 نقطة.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره فريق سيراميكا في ظل المنافسة الشرسة علي لقب الدوري مع بيراميدز والزمالك، ويسعي الأهلي لمصالحة جماهيره بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره الترجي التونسي.

موعد قمة الأهلي ضد سيراميكا

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري على ستاد المقاولون العرب.

مشاهدة قمة الأهلي ضد سيراميكا

يمكنك متابعة أحداث مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري على ستاد المقاولون العرب، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد سيراميكا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره سيراميكا والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - هادي رياض - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - أشرف بن شرقي.

قائمة الأهلي ضد سيراميكا

من المتوقع أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي.

الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، زيزو ، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، تريزيجيه.

الهجوم: مروان عثمان ، محمد شريف ، كامويش.

