القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري في الدوري

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة نارية تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل مركز الوصيف.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز فالزمالك يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري في ظل المنافسة الشرسة علي اللقب مع بيراميدز و الأهلي وسيراميكا، وكان الفريق قد تلقي هزيمة أمام إنبي في الجولة السابقة بينما يبحث المصري عن فوز يعزز فرصه بالمنافسة علي اللقب.

موعد قمة الزمالك ضد المصري

القمة الساخنة التي تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء غد الأحد الموافق 5 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لقمة الزمالك ضد المصري

يتم نقل أحداث مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق المصري ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء غد الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق المصري والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

تشكيل المصري المتوقع ضد الزمالك

من المنتظرأن يضم تشكيل فريق المصري ضد نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري العناصرالأتية..

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي.

خط الوسط: كريم العرقي ، محمد مخلوف ، محمود حمادة ، عبدالرحيم دغموم.

خط الهجوم: منذر طمين ، صلاح محسن.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



