قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف عن تدريب الزمالك وتكليف جهاز مؤقت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتقدير جهوده خلال المرحلة الماضية ، ويرصد الموجز التفاصيل

قرار رسمي من إدارة الزمالك

وجاء قرار مجلس الإدارة بعد مناقشات داخلية لتقييم المرحلة الحالية، في ظل رغبة النادي في إعادة ترتيب الأوراق الفنية، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة محليًا وقاريًا، بما يحقق تطلعات الجماهير البيضاء.

تكليف تامر عبد الحميد «دونجا» بقيادة الفريق مؤقتًا

وكلف مجلس إدارة الزمالك تامر عبد الحميد «دونجا»، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، بقيادة فريق الشباب في المباراة المقبلة، على أن يعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع، إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد مع الفريق الأول.

ويأتي هذا التكليف بشكل مؤقت لحين الاستقرار على الجهاز الفني الجديد، مع التأكيد على توفير كامل الدعم للجهاز الحالي خلال مباراة الاتحاد السكندري.

التشاور لاختيار المدير الفني الجديد

وأكد مجلس الإدارة استمرار التشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن الإعلان الرسمي سيتم فور الانتهاء من الاتفاق النهائي مع المدرب الذي سيقود الزمالك خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة الثقة.