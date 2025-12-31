موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في كأس العاصمة والقنوات الناقلة

تترقب جماهيرالقلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026.

يبحث فريق الاهلي عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فاركو بعد الهزيمة الثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثية في الجولة السابقة وقبلها الهزيمة أمام غزل المحلة في الجولة الثالثة ويشارك الأهلي في هذه النسخة من البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبيرمن اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول المشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق 3 يناير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق فاركو التي تجمعهما في خامس جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق 3 يناير المقبل، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد فاركو

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره فاركو والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا - كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر-.

قرعة بطولة كأس عاصمة مصر

تم تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر إلى ثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المحموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

