مصر تواجه بنين في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة حاسمة ضد منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تقام حاليًا في المملكة المغربية، المباراة تمثل اختبارًا مهمًا للفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو الأدوار النهائية، بينما يسعى منتخب بنين لتحقيق مفاجأة والتقدم في البطولة، ويرصد الموجز التفاصيل

تأهل مصر وصعودها إلى دور الـ16

حسم منتخب مصر التأهل كأول المنتخبات من المجموعة الثانية بعد تقديمه عروضًا قوية خلال مباريات الدور الأول.

في الجولة الأولى، تغلب المنتخب المصري على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، في مباراة سيطر فيها الفراعنة على مجريات اللعب واستغلوا الفرص الهجومية بفاعلية.

الجولة الثانية شهدت فوز مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف جاء في وقت حاسم من المباراة، مما عزز ثقة الفريق ومواصلة عروضه القوية.

الجولة الثالثة انتهت بالتعادل السلبي أمام أنجولا، مع إبراز القوة التنظيمية للفريق والتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب.

بهذا الأداء، تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز المرشحين للبطولة.

رحلة بنين نحو دور الـ16

تأهل منتخب بنين كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

في الجولة الأولى، خسر بنين أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد.

الجولة الثانية شهدت فوزًا مهمًا على بوتسوانا بنفس النتيجة 1-0، مما منح الفريق فرصة التأهل.

الجولة الثالثة انتهت بخسارة أمام السنغال بهدف نظيف، ليصل بنين إلى دور الـ16 برصيد 3 نقاط، محتفظًا بمكانه في مرحلة خروج المغلوب.

يعتمد منتخب بنين على تنظيم دفاعي محكم والتحولات السريعة للهجوم، مما يجعله منافسًا صعب المراس للفراعنة.

أهمية المباراة للفراعنة

تعد مواجهة مصر وبنين اختبارًا حقيقيًا للفراعنة، حيث يسعى الفريق للحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم واستغلال الفرص التي سيتيحها اللعب الجماعي والفردي، الفوز في هذه المباراة يعني مواصلة مصر في البطولة بثقة نحو مراحل أكثر تحديًا.

موعد المباراة والتغطية الجماهيرية

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين 5 يناير 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتابع المباراة جماهير مصرية وعربية عبر الملاعب وشاشات التلفاز، لما تتمتع به من أهمية كبيرة في تحديد مسار المنتخب المصري نحو منصة التتويج.

توقعات الجماهير

يتوقع الجمهور المصري أن يقدم منتخب مصر أداءً مميزًا، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في البطولات القارية، بينما يسعى منتخب بنين لتقديم مستوى منافس يتيح له تحقيق نتيجة إيجابية ومفاجأة محتملة في مرحلة خروج المغلوب.