علي كلاي وإثبات نسب.. بعد غياب سنتين درة تعود ببطولتين في رمضان

"اثبات نسب " مفاجأة درة إلى جانب مسلسل "علي كلاي"



تراهن النجمة درة على مسلسل «إثبات نسب» المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان عبر قناتي النهار والمحور، إلى جانب مسلسل «علي كلاي»، حيث يحمل العمل عددًا من المفاجآت التي من المنتظر أن تثير اهتمام جمهورها وتحقق صدى واسعًا فور عرضه.

مسلسل إثبات نسب

يتوقع أن يحدث «إثبات نسب» حالة من الجدل والضجة الكبيرة مع انطلاق حلقاته الأولى، خاصة في ظل طبيعة الموضوع الذي يتناوله والمعالجة الدرامية المختلفة التي يعتمد عليها العمل، ما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.

تقدم درة خلال أحداث المسلسل دورًا مفاجئًا ومهمًا يعد محطة فارقة في مشوارها الفني، حيث تخوض من خلاله تحديًا جديدًا يبرز جانبًا مختلفًا من أدائها التمثيلي بعيدًا عن الأدوار التقليدية التي قدمتها في أعمال سابقة.

ويأتي العمل ضمن اختياراتها الفنية التي تحرص من خلالها على التنوع وتقديم شخصيات تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية عميقة، في انعكاس واضح لرغبتها الدائمة في تطوير أدواتها الفنية ومفاجأة الجمهور بأدوار غير متوقعة.

ومن المنتظر أن يحظى «إثبات نسب» بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال موسم رمضان، في ظل المنافسة القوية بين الأعمال المعروضة، خاصة مع اعتماد العمل على عناصر تشويقية وقصة تتكشف مفاجآتها تباعًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من إخراج أحمد عبده، ويتقاسم بطولته محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد، وتدور أحداثه حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب صراع أكبر من قدرتها بعد أن يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة، ومع تصاعد الأحداث تتحول من أم تحاول حماية طفلها إلى امرأة مشكوك في روايتها وفي ذاكرتها وفي سلامتها النفسية.