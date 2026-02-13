هل تعتزل لقاء الخميسي الفن وترتدي الحجاب؟.. الفنانة تجيب

لقاء الخميسي: احترمت قرار حنان ترك بالابتعاد عن التمثيل وارتدارها الحجاب



لقاء الخميسي تتحدث عن الحجاب وتعلق: هناك فنانات يرتدونه ويعملون بالتمثيل



تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن فكرة اعتزال الفن نهائيًا وارتداء الحجاب، مؤكدة أن فكرة موت زملاؤها لا تعني لها بالضرورة اعتزال الفن، مشيرة إلى أن مهنة التمثيى مهمة بالنسبة لها ولغيرها، بل وتعد من المهن الأساسية والمؤثرة في المجتمع.

وخلال لقائها في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج، أوضحت لقاء الخميسي أن مفهوم الحجاب بالنسبة لها يرتبط بـ«حجاب العقل» وليس مجرد غطاء للشعر، كما أن هناك آراء فقهية تناولت مسألة الحجاب من منظور مختلف، مستشهدة بتفسير قوله تعالى: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، موضحة أن المقصود هو الاحتشام وعدم إظهار الصدر، ومشددة على أن الحجاب في جوهره سلوك وفكر قبل أن يكون مظهرًا.



وأشارت لقاء الخميسي إلى أنه ليس من الطبيعي أن يُفتن شخص بشعر امرأة، معتبرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بشعره، ولو كان في ذلك فتنة مطلقة لما خُلق الناس بهذه الهيئة، كما أكدت أن ارتداء الحجاب لا يستلزم بالضرورة اعتزال الفن، لافتة إلى وجود نجمات ارتدين الحجاب واستمررن في ممارسة التمثيل، ما يعني أن الحجاب ليس عائقًا أمام العمل الفني.



واختتمت الفنانة لقاء الخميسي حديثها بالإشارة إلى أن من أكثر الفنانات اللاتي تحبهن وتقدرهن النجمة حنان ترك، مؤكدة احترامها لقرارها بارتداء الحجاب، مضيفة أن هناك نجمات كثيرات يرتدين الحجاب ويواصلن التمثيل، مع الالتزام بضوابط معينة في العمل، من بينها عدم وجود تلامس جسدي مع الزملاء الرجال، مثل وضع اليد على الكتف أو مشاهد الاحتضان.