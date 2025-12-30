عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء.. عيار 21 يعاود الارتفاع

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تحركًا جديدًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، حيث ارتفعت الأسعار داخل محلات الصاغة مقارنة بمستوياتها أمس، بعد موجة تراجع قوية بلغت نحو 300 جنيه للجرام، ما أعاد الاهتمام مجددًا من قبل المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات المعدن الأصفر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعًا في محافظات مصر، نحو 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

تقدم أسعار الذهب اليوم صورة شاملة عن حالة السوق، حيث جاءت الأسعار الرسمية المعلنة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6708.5 جنيه للبيع و6668.5 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأقل تداولًا بين المواطنين بسبب ارتفاع قيمته السعرية.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 داخل سوق الصاغة المصرية اليوم نحو 6149.5 جنيه للبيع و6112.75 جنيه للشراء، ويُقبل عليه البعض في المشغولات ذات الطابع الخليجي.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء، بعد تعويض جزء من خسائره الأخيرة، ويظل الخيار الأول للمواطنين سواء للزينة أو الادخار.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5031.5 جنيه للبيع و5001.5 جنيه للشراء، ويُستخدم بكثرة في المشغولات الحديثة.

سعر الذهب عيار 14 و12 و9

عيار 14 : 3913.25 جنيه للبيع و3890 جنيهًا للشراء

: 3913.25 جنيه للبيع و3890 جنيهًا للشراء عيار 12 : 3354.25 جنيه للبيع و3334.25 جنيه للشراء

: 3354.25 جنيه للبيع و3334.25 جنيه للشراء عيار 9: 2515.75 جنيه للبيع و2500.75 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 46960 جنيهًا للبيع و46680 جنيهًا للشراء، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الادخار الآمن لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

سعر أونصة الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب اليوم نحو 4371.31 دولارًا للبيع و4370.94 دولارًا للشراء، وسط تأثر الأسواق العالمية بتحركات الدولار وعمليات جني الأرباح قرب نهاية العام.

تحركات السوق وتوقعات أسعار الذهب

يرجع خبراء سوق الذهب هذه التحركات إلى تذبذب الأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات العرض والطلب محليًا، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها ملاذًا آمنًا للتحوط من التضخم وتقلبات العملات.

ويتوقع المتعاملون استمرار حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب قرارات البنوك المركزية العالمية، وأي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.

نصيحة للشراء

ينصح خبراء الذهب المواطنين بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة، والشراء في أوقات التراجع، خاصة للراغبين في الادخار طويل الأجل، مع مراعاة احتساب المصنعية والضريبة والدمغة عند شراء المشغولات الذهبية.