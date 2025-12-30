منتخب مصر يترقب منافسه في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2025

تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والانتظار لمعرفة هوية منافس منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات وتعقد حسابات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، ويرصد الموجز التفاصيل.

وجاء هذا الترقب عقب تعادل منتخب مصر سلبيًا أمام منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

تعادل سلبي يحسم صدارة مجموعة مصر

رغم انتهاء مواجهة مصر وأنجولا بدون أهداف، إلا أن النتيجة لم تؤثر على مسار الفراعنة في البطولة، حيث حسم المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعدما قدم أداءً متوازنًا في مبارياته الثلاث.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، ثم حقق انتصارًا مهمًا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية، قبل أن يختتم دور المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا في لقاء تحصيل حاصل.

وجاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حل منتخب أنجولا ثالثًا برصيد نقطتين، وتذيل منتخب زيمبابوي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16

من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته المرتقبة في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

ولم يتحدد حتى الآن الطرف الثاني الذي سيواجه الفراعنة في ثمن النهائي، حيث يتوقف ذلك على نتائج باقي مباريات المجموعات الأخرى، وتحديد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

سيناريوهات مواجهة منتخب مصر المحتملة

السيناريو الأول: مواجهة قوية أمام السنغال

قد يصطدم منتخب مصر بمنتخب السنغال في دور الـ16، في حال فوز منتخب بنين على السنغال، مع فوز منتخب الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا، وهو ما قد يهبط “أسود التيرانغا” إلى المركز الثالث.

وتُعد هذه المواجهة من أقوى السيناريوهات المحتملة، خاصة أنها تعيد إلى الأذهان نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، الذي حسمه المنتخب السنغالي لصالحه بركلات الترجيح.

السيناريو الثاني: لقاء ثأري أمام الكونغو الديمقراطية

يتمثل السيناريو الثاني في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك في حال فوز بنين على السنغال وخسارة الكونغو أمام بوتسوانا، ليحتل المنتخب الكونغولي المركز الثالث.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا ثأريًا لمنتخب مصر، بعدما ودع البطولة في النسخة الماضية أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من دور الـ16.

السيناريو الأقرب: مواجهة محتملة أمام بنين

على أرض الواقع، تبقى مواجهة منتخب بنين هي السيناريو الأقرب للفراعنة، في حال خسارة بنين أمام السنغال مع فوز الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت منتخب مصر بمنتخب بنين في كأس الأمم الأفريقية كانت خلال نسخة 2010، ونجح خلالها الفراعنة في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، في طريقهم للتتويج باللقب.

طموحات مصر في استكمال المشوار القاري

يدخل منتخب مصر الأدوار الإقصائية بطموحات كبيرة في استعادة اللقب القاري، مستندًا إلى خبراته الكبيرة في البطولة، وتاريخه الحافل بالألقاب، وسط آمال جماهيرية عريضة بمواصلة الانتصارات وتجاوز عقبة دور الـ16 بنجاح.