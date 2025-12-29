منتخب مصر يواجه أنجولا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2025

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب أنجولا مساء اليوم الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، ويرصد الموجز التفاصيل.

مباراة مصر وأنجولا.. صراع تحصيل النقاط والرسائل المبكرة

يدخل منتخب مصر اللقاء وهو في قمة مستواه المعنوي، بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية رسميًا، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل الجولة الأخيرة.

ويسعى "الفراعنة" إلى استكمال مشوارهم القوي بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل حصد العلامة الكاملة (9 نقاط)، وتوجيه رسالة قوية للمنافسين قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر عدد من القنوات الأرضية المفتوحة في الوطن العربي، دون اشتراك، وأبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

القناة المغربية الأرضية

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مشوار منتخب مصر في البطولة

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بقوة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية، سجله النجم محمد صلاح من ركلة جزاء.

وبهذه النتائج، رفع المنتخب رصيده إلى 6 نقاط، ليؤكد تفوقه المبكر ويضمن صدارة المجموعة دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

حسام حسن يسعى للعلامة الكاملة

ورغم ضمان التأهل، يطمح المدير الفني حسام حسن إلى استغلال الانسجام والروح المعنوية المرتفعة داخل صفوف الفريق، لتحقيق فوز جديد يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل الأدوار الحاسمة، ويعزز ثقة الجماهير في قدرة المنتخب على المنافسة بقوة على اللقب.

موقف صعب لمنتخب أنجولا

على الجانب الآخر، يدخل منتخب أنجولا المباراة في موقف معقد، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، ويحتاج إلى الفوز أمام مصر، مع انتظار نتائج المباريات الأخرى، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.