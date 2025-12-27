مصطفى شوبير: منتخب مصر قادر على تقديم أداء أفضل بعد التأهل

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أن الفراعنة أصبحوا أكثر راحة بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يمنح اللاعبين حرية أكبر داخل الملعب ويتيح تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

المنتخب يتخلص من ضغوط دور المجموعات

قال شوبير في تصريحات للصحفيين:

"اللعب دون ضغوط انتظار نتائج المنافسين أو حساب فارق الأهداف يمنحنا حرية أكبر داخل الملعب، والفريق قادر على تقديم مستوى أفضل مع التركيز على الأداء فقط."

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة التركيز على الأداء داخل الملعب دون الاستعجال في النتائج.

أهمية المباراة الأخيرة في دور المجموعات

وأشار حارس المنتخب إلى أن المباراة القادمة أمام منتخب أنجولا، رغم أنها الجولة الأخيرة في دور المجموعات، تظل مهمة.

"هدفنا الفوز وتقديم عرض قوي، ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة."

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني واللاعبين سيبدؤون التحضير الجاد للدور المقبل بعد نهاية مباراة أنجولا، لضمان الاستعداد الأمثل لمواجهة الأدوار الإقصائية.

مواجهة أنجولا المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن ضمن الفراعنة التأهل إلى الدور الثاني، مما يمنحهم فرصة للتركيز على تطوير أدائهم دون القلق من الحسابات المعقدة.