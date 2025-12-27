موعد مباراة مصر ضد أنجولا بكأس الأمم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا في ثالث مباريات الفراعنة بنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

تعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل لمنتخب الفراعنة بعد تأهله رسميا للدور التالي من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز في مباراته أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد وكان الفريق قد حقق الفوز علي منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات ومن المنتظر أن يدفع حسام حسن خلال تلك المواجهة بعدد من العناصر البديلة بعد حسم التأهل.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا

تنطلق قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا في ثالث مواجهات الفريق بمنافسات نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في السادسة مساء الاثنين المقبل الموافق 29 دسمبرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أنجولا

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا التي تجمعهما في ثالث جولات المنتخب المصري في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات بي إن سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أنجولا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب أنجولا حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد ، حسام عبدالمجيد ، خالد صبحي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمد شحاتة وإمام عاشور.

خط الهجوم: إبراهيم عادل ، مصطفي فتحي ، أسامة فيصل

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

