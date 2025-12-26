توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين المختارين لخوض مباراة المصرية للاتصالات، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

عودة لاعبي الفريق الأول لقائمة الأهلي

شهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول بعد خوض المباراة الماضية أمام غزل المحلة بفريق الشباب، في إطار تجهيز العناصر الأساسية للمنافسات المقبلة.

قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

ضمت القائمة كلًّا من:

محمد سيحا، حازم جمال، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شريف، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي.

استعدادات قوية وتركيز خططي

اختتم الأهلي استعداداته للمباراة بمران قوي على ملعب النادي بمدينة نصر، ركّز خلاله الجهاز الفني على الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب تنفيذ تقسيمات بالكرة بعد فقرة بدنية مكثفة.

محاضرة فنية وبرنامج تأهيلي للمصابين

عقد ييس توروب محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح متطلبات المباراة، بينما واصل كل من كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

يواجه الأهلي فريق المصرية للاتصالات مساء السبت 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

نتائج الأهلي الأخيرة

كان الأهلي قد خسر أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، ويأمل الفريق في استعادة الانتصارات عبر بوابة كأس مصر.