موعد مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصرية للاتصالات في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر للموسم الجديد 2025-2026، ويسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق المصرية للاتصالات للتأهل لدور الـ 16 بالبطولة.

وكان الأهلي قد تلقي هزيمة أمام غزل المحلة في مباراته الأخيرة التي جمعتهما في ثالث جولات الفريق ببطولة كأس العاصمة ويشارك الأهلي في هذه النسخة من البطولة بالصف الثاني بسبب مشاركة عدد كبيرمن اللاعبين بالمنتخب الوطني الأول المشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصرية للاتصالات التي تجمعهما في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق المصرية للاتصالات في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، عبر قنوات on sports مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد المصرية للاتصالات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصرية للاتصالات

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره المصرية للاتصالات والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - مصطفي العش - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أحمد رضا - كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- محمد الشريف.

قائمة الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين لمواجهة فريق المصرية للاتصالات، المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وجاءت كالأتي..

محمد سيحا، حازم جمال، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شريف، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



