حقيقة زيادة تذكرة المترو بسبب أزمة الفكة

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن وجود أزمة حادة في توفير الفكة بشبابيك تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدًا أن هذه الأزمة تسببت في خسائر مالية ملحوظة، وأثرت على انتظام العمل وسهولة حصول المواطنين على التذاكر اليومية، ويرصد الموجز التفاصيل.

نقص الفكة يربك العمل بشبابيك التذاكر

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن أزمة الفكة باتت من أبرز التحديات التي تواجه منظومة بيع التذاكر، خاصة مع تسعير أول تذكرة بقيمة 8 جنيهات، ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملات المعدنية بشكل يومي لتغطية احتياجات الركاب على مختلف الخطوط.

وأشار إلى أن غياب الفكة يؤدي أحيانًا إلى تعطيل عمليات البيع أو لجوء بعض الركاب لبدائل غير مناسبة، وهو ما ينعكس سلبًا على الإيرادات اليومية للهيئة.

300 ألف جنيه فكة مطلوبة يوميًا للمترو

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أكد الدكتور طارق جويلي أن الهيئة تحتاج إلى نحو 300 ألف جنيه فكة يتم توزيعها يوميًا على خطوط مترو الأنفاق المختلفة، لتسهيل عملية بيع التذاكر وتجنب التكدس أمام الشبابيك.

سك العملة: لا يوجد استيراد حاليًا

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المشكلة الرئيسية تكمن في توافر العملات المعدنية، موضحًا أن سك العملة أفادت بعدم وجود استيراد للعملة المعدنية في الوقت الحالي، وهو ما يزيد من صعوبة حل الأزمة بشكل سريع.

وأشار كذلك إلى أن هناك احتمالية لزيادة تكلفة العملة بقيمة جنيهين، وهو ما قد ينعكس مستقبلًا على تكلفة التشغيل إذا لم يتم إيجاد حلول بديلة.

مطالب بإيجاد حلول عاجلة

وشدد الدكتور طارق جويلي على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الفكة، سواء من خلال زيادة المعروض من العملات المعدنية أو التوسع في وسائل الدفع البديلة، بما يضمن استمرار الخدمة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.