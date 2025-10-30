مواعيد المترو في التوقيت الشتوي 2025.. بدء التطبيق رسميًا مساء الخميس

انطلاق التوقيت الشتوي وتعديل مواعيد القطارات

تبدأ مصر رسميًا خلال ساعات تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025، ما استدعى إعلان الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد العمل الجديدة لمترو الأنفاق في الخطوط الثلاثة، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى ضمان انتظام التشغيل وتسهيل حركة ملايين الركاب يوميًا، خاصة خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.

خطة التشغيل خلال التوقيت الشتوي

أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن تطبيق المواعيد الجديدة يبدأ اعتبارًا من مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.

وأشارت إلى أن جميع القطارات ستعمل وفق جداول زمنية دقيقة تتماشى مع تعديل الساعة الرسمية، بما يضمن تشغيلًا منتظمًا وآمنًا على مدار اليوم.

مواعيد أول القطارات في الخطوط الثلاثة

وضعت الهيئة القومية للأنفاق جدولًا تفصيليًا لمواعيد انطلاق أول القطارات في الخطوط الثلاثة خلال التوقيت الشتوي، وجاء كالتالي:

أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني (حلوان – المرج الجديدة – شبرا – المنيب) في الساعة 5:15 صباحًا .

. أول قطار من محطة عدلي منصور إلى جامعة القاهرة أو العكس في الساعة 5:15 صباحًا .

أو العكس في . أول قطار من عدلي منصور إلى محور روض الفرج في الساعة 5:20 صباحًا .

في . أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 5:15 صباحًا.

وأكدت الهيئة أن هذه المواعيد تم تحديدها لتلبية احتياجات الركاب منذ الساعات الأولى من اليوم وضمان سرعة التنقل بين مختلف المحطات.

مواعيد آخر القطارات بنهاية اليوم

كما أعلنت الهيئة عن مواعيد آخر رحلات المترو خلال اليوم في الخطوط الثلاثة، وجاءت كالتالي:

آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان في الساعة 11:40 مساءً .

في . آخر قطار من شبرا في الساعة 11:55 مساءً .

في . آخر قطار من المنيب في الساعة 12:05 صباحًا .

أما بالنسبة للخط الثالث، فجاءت المواعيد كالتالي:

في . أما بالنسبة للخط الثالث، فجاءت المواعيد كالتالي: من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في الساعة 11:33 مساءً .

في . من عدلي منصور إلى محور روض الفرج في الساعة 11:29 مساءً .

في . من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 11:55 مساءً .

في . من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور في الساعة 11:52 مساءً.

نقاط التقاء الخطوط وتنسيق التشغيل

أوضحت الهيئة أن التلاقي بين الخطوط المختلفة تم تنظيمه بدقة لضمان سهولة الانتقال بين المحطات:

يلتقي الخط الأول والثاني بمحطة السادات في الساعة 12:25 صباحًا .

في . يلتقي الخط الأول والثالث بمحطة ناصر في الساعة 12:00 صباحًا .

في . يلتقي الخط الثاني والثالث بمحطتي العتبة وجامعة القاهرة قبل منتصف الليل.

موعد بدء التوقيت الشتوي رسميًا في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا مساء الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع نهاية اليوم.

ويستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية أبريل من العام المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع ظروف الشتاء.

استعدادات الهيئة القومية للأنفاق

أكدت الهيئة أنها استكملت جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتطبيق المواعيد الجديدة دون أي تأثير على انتظام الخدمة.

كما أعلنت عن تواجد فرق تشغيل وصيانة في جميع المحطات لتقديم الدعم الفوري للركاب.

واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة ومراعاة تغيير الساعة عند استخدام المترو، لضمان سهولة التنقل وسلاسة التشغيل خلال فترة التوقيت الشتوي 2025.

