ارتفاع قياسي في أسعار الذهب والفضة في مصر اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، ارتفاعًا كبيرًا في مختلف الأعيرة والمستويات، بعد فترة من التذبذب النسبي التي هيمنت على السوق المحلية، هذا الصعود جاء مدعومًا بالارتفاع العالمي للذهب، واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، مما ساعد على انتقال تأثير الأسواق العالمية بشكل سلس للسوق المحلي، ويرصد الموجز التفاصيل

أسعار الذهب المحلية بالتفصيل

شهدت أسعار الذهب اليوم مستويات قياسية كالتالي:

عيار 24: 6560 جنيهًا للجرام

6560 جنيهًا للجرام عيار 22: 6150 جنيهًا للجرام

6150 جنيهًا للجرام عيار 21: 5740 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا في السوق)

5740 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا في السوق) عيار 18: 4920 جنيهًا للجرام

4920 جنيهًا للجرام عيار 14: 3850 جنيهًا للجرام

3850 جنيهًا للجرام عيار 12: 3300 جنيهًا للجرام

3300 جنيهًا للجرام عيار 9: 2470 جنيهًا للجرام

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 45 ألفًا و920 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار السبائك الذهبية حسب الوزن والشركة المنتجة بين:

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC: 71 ألفًا و155 جنيهًا

سبيكة ذهب عيار 24 كبيرة: 138 ألفًا و600 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 كبيرة جدًا: 215 ألفًا و360 جنيهًا

ارتفاع أسعار الفضة يدعم المعادن النفيسة

لم يقتصر الصعود على الذهب فقط، بل شهدت أسعار الفضة في مصر أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سبيكة فضة عيار 999 من فاين جولد 55 ألف جنيه، بينما بلغ جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن 985 جنيهًا، وسجلت سبيكة فضة أكبر وزنًا نحو 113 ألفًا و855 جنيهًا، ما يعكس زيادة الطلب الاستثماري ونقص المعروض المحلي.

مكاسب الذهب الأسبوعية

أوضحت شعبة الذهب أن عيار 21 حقق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنسبة 2.17%، حيث افتتح الجرام التداول عند مستوى 5613 جنيهًا، وأغلق عند 5735 جنيهًا، مع تسجيل أعلى مستوى 5790 جنيهًا وأدنى مستوى 5600 جنيه، في إشارة إلى خروج الأسعار من نطاق التذبذب العرضي الذي سيطر على السوق خلال الفترة الماضية.

العوامل المؤثرة في الأسعار

الصعود العالمي للذهب

ارتفع الذهب محليًا انعكاسًا لارتفاعه عالميًا، مدعومًا بتوقعات المستثمرين المتعلقة بخفض أسعار الفائدة المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا الأمر عزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط وملاذ آمن، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

استقرار الدولار أمام الجنيه

استقرار سعر صرف الدولار ساهم في نقل تأثير الارتفاع العالمي دون أي ضغوط عكسية، ما ساعد السوق المحلية على الاستفادة من الصعود العالمي بشكل مباشر.

توقعات مستقبلية للذهب في مصر

يشير خبراء السوق إلى أن أسعار الذهب في مصر ستظل مرتبطة بتحركات الأونصة العالمية، مع متابعة دقيقة لقرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، كما أن زيادة الطلب على الذهب والفضة كأصول آمنة قد يدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.