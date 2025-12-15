وزارة التربية والتعليم تصدر تعليمات عاجلة بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، مجموعة من القرارات العاجلة الخاصة باستمارة التقدم الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم عملية تسجيل الطلاب وضمان استيفاء جميع المستندات المطلوبة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل منتظم ودون أخطاء، ويكشف الموجز التفاصيل.

رابط التسجيل ومواعيد التقديم

أكدت الوزارة على ضرورة قيام جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بتسجيل استماراتهم الإلكترونية عبر الرابط الرسمي للوزارة: moe-register.emis.gov.eg. ويجب على الطلاب استخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم عبر منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب (Office 365) لتفعيل عملية التسجيل والتأكد من صحة البيانات المسجلة في قاعدة البيانات.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء أو بيانات غير دقيقة، تتحمل المدرسة مسؤولية تعديلها فورًا لضمان دقة المعلومات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب المرفوعة على الاستمارة مطابقة للصورة الرسمية والمواصفات المقررة.

دور المدارس في مراجعة الاستمارات

أشارت الوزارة إلى أن المدارس مسؤولة عن مراجعة الاستمارات الإلكترونية للتأكد من صحة البيانات قبل تقديمها للامتحانات. وبعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني، تقوم المدارس بطباعة كشوف "12 د" الإلكترونية ومراجعتها بدقة، ثم تسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة لضمان انتظام العملية الامتحانية وعدم وجود أي أخطاء.

شمولية الاستمارة لجميع الفئات

تشمل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 جميع الطلاب بنظام التعليم الرسمي والمنزلي، بالإضافة إلى الطلاب في الإعدادية المهنية، والمكفوفين وضعاف البصر، وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادات دولية في المواد القومية. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لميكنة كافة المستندات الخاصة بالامتحانات وتسهيل إجراءات التقديم لجميع الطلاب.

المواعيد النهائية لتسجيل الاستمارات

أكدت الوزارة أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية متاح منذ 10 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 1 يناير 2026، وحذرت الوزارة الطلاب والمدارس من التأخير، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد النهائية يساهم في سير العملية الامتحانية بسلاسة ويجنب أي مشكلات محتملة.

أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية

شددت الوزارة على ضرورة دفع رسوم الامتحان إلكترونيًا عبر المنافذ الرسمية المحددة، ومراجعة كافة البيانات بدقة قبل تقديم الاستمارة، لضمان حقوق الطلاب وتنظيم العملية الامتحانية وفق أحدث أساليب الميكنة وتقليل الأخطاء البشرية.