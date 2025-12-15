الإنفلونزا تعود هذا الموسم بشراسة.. لا فيروسات جديدة أو متحورات

الإنفلونزا الموسمية.. نفى الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، وجود أي فيروسات أو متحورات جديدة للإنفلونزا هذا العام، مؤكدًا أن ما يشهده المجتمع المصري هو عودة الإنفلونزا الموسمية بشكل قوي وشرس. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" عبر قناة المحور مساء الأحد، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسباب شدة الإنفلونزا هذا الموسم

أوضح الدكتور الحداد أن شدة أعراض الإنفلونزا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ترجع لعدة عوامل رئيسية، منها:

غياب التعرض للفيروس خلال فترة كوفيد-19 ، ما أدى إلى ضعف المناعة المكتسبة ضد الإنفلونزا.

، ما أدى إلى ضعف المناعة المكتسبة ضد الإنفلونزا. العزوف عن اللقاحات الموسمية نتيجة انتشار بعض المعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا، ما أضعف المناعة الفردية.

وأشار إلى أن اللقاح يحسن المناعة تجاه مسبب معين، لكن الكثير من المواطنين تجاهلوا أخذ لقاح الإنفلونزا لهذا السبب، ما ساهم في انتشار العدوى بشكل أسرع.

تحول فيروس الإنفلونزا إلى H1N1

أكد الدكتور الحداد أن فيروس الإنفلونزا هذا العام تحوّر وعاد في صورة مشابهة لفيروس H1N1 المعروف باسم إنفلونزا الخنازير، ما جعله أكثر قوة وسرعة في الانتشار، وأدى إلى أعراض أكثر حدة مقارنة بالسنوات الماضية. وأضاف: "كل اللي عندنا إن الإنفلونزا السنة دي شرسة جدًا وعنيفة جدًا، ومعدل انتشارها أسرع وأقوى من السنوات السابقة".

أبرز الأعراض والعلاج المنزلي

تتضمن الأعراض الحالية للإنفلونزا:

ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

بشكل ملحوظ. آلام العظام والمفاصل .

. مشاكل تنفسية قد تتطور أحيانًا إلى التهاب رئوي.

وأشار الدكتور الحداد إلى أن حوالي 80% من الحالات يمكنها التعافي في المنزل باستخدام خافضات الحرارة، السوائل، والراحة، دون الحاجة لتدخل طبي مباشر، إلا في الحالات الشديدة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

لفت إلى أن كبار السن، المصابين بالأمراض المزمنة، مرضى السكري وأمراض الجهاز التنفسي، هم الأكثر عرضة لمضاعفات شديدة، وأكد على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي والاتصال بالطبيب فور ظهور الأعراض لتحديد نوع الفيروس ووضع بروتوكول العلاج المناسب.

الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة

قدم الدكتور الحداد مجموعة من النصائح الهامة لتجنب الإصابة بالإنفلونزا:

التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

للأماكن المغلقة. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

بالماء والصابون. تجنب تقبيل الأطفال والرضع .

. البقاء في المنزل عند الإصابة حتى التعافي.

تجنب المضادات الحيوية لأنها غير فعالة ضد العدوى الفيروسية.

وأضاف أن الالتزام بهذه الإجراءات يقلل من انتشار الفيروس ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا.