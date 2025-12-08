مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة يكشف نوع فيروس الإنفلونزا المنتشر في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الوضع الصحي في مصر يختلف عن بريطانيا، مشيراً إلى أن الفيروس الأكثر انتشارًا حاليًا داخل البلاد هو H1N1 من فئة إنفلونزا "A"، بينما تواجه بريطانيا موجة قوية من فيروس H3N2 الأكثر انتشارًا هناك.

حدة الفيروسات تختلف والأعراض متشابهة

وأوضح تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة أون:

أعراض السلالتين متشابهة، لكن المضاعفات قد تكون أكبر مع المتحورات الجديدة.

معظم الإصابات في مصر تمر ضمن نطاق الأعراض التقليدية للبرد والإنفلونزا.

الحالات الشديدة قليلة، لكنها قد تكون أكثر خطورة لدى أصحاب الأمراض المزمنة والقلبية والتنفسية.

تحذيرات من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

شدد المستشار الرئاسي على أن:

المضادات الحيوية لا تُستخدم مع الفيروسات إلا عند وجود عدوى بكتيرية مؤكدة.

وصف ما يُعرف بـ"حقنة البرد" أو "مجموعة البرد" يعتبر شديد الخطورة، وقد يؤثر على الكبد والكلى أو يسبب حساسية.

أهمية الوقاية خاصة في الطقس البارد

مع انخفاض درجات الحرارة، نصح تاج الدين:

الالتزام بالوقاية الشخصية المستمرة.

تجنب الانتقال المفاجئ بين الدفء والبرودة.

ارتداء كمامة أو غطاء عند الخروج للجو البارد.

أخذ الراحة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام عند الإصابة بأعراض برد أو إنفلونزا.

الإنفلونزا الموسمية في مصر وأنواعها

خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز:

ما يُعرف بالإنفلونزا مجموعة من الفيروسات التنفسية، وأكثرها شيوعاً فيروس "A" .

. نحو 60-65% من الإصابات الحالية بالإنفلونزا الموسمية من نوع "A"، وتشمل سلالتين رئيسيتين: H1N1 وH3N2 .

. التطعيم يشمل أربعة أنواع: نوعين من "A" ونوعين من "B"، ويعرف بالتطعيم الرباعي.

التركيز على الفئات الأكثر عرضة

أكد تاج الدين أن: