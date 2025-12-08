شمس تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية: أحزان متتالية قلبت حياتها

كشفت الفنانة شمس، خلال حوار تليفزيوني، تفاصيل صادمة حول أسباب ابتعادها الطويل عن الفن، مؤكدة أن سلسلة من المآسي العائلية أثرت على حالتها النفسية وجعلتها غير قادرة على العودة للعمل الفني لسنوات. وأوضحت أن ما مرت به كان أكبر من قدرتها على التحمّل، وأن الصدمة طالت كل جوانب حياتها، ويرصد الموجز التفاصيل.

أحزان عائلية تهز حياة شمس

قالت الفنانة شمس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن ابتعادها جاء نتيجة ظروف قاسية بدأت بوفاة اثنين من أشقائها، ثم بتر ساق شقيقها الأصغر، قبل أن تتلقى الضربة الأقسى بوفاة والدتها، واصفة لحظة دفنهم بأنها «وجع فوق طاقتها».

وأشارت إلى أنها كانت راضية بقضاء الله، لكنها لم تكن مستعدة نفسيًا للوقوف أمام الكاميرا في تلك السنوات، مؤكدة أن الألم كان حاضرًا في كل تفاصيل حياتها، مما جعل الفن آخر ما يمكن التفكير فيه.

أزمة مادية تفاقم معاناتها

وأوضحت شمس أنها واجهت أيضًا صعوبات مادية، إذ قام صاحب العقار الذي كانت تقيم فيه بطردها بسبب تأخرها عن دفع إيجار قيمته 17 جنيهًا فقط، ليتطور الأمر إلى رفع دعوى ضدها يتهمها فيها بإتلاف العقار ويطالبها بتعويض 50 ألف جنيه، في وقت كانت تمر فيه بظروف نفسية وصحية صعبة.

راضية بما كتب الله.. ومستعدة لمرحلة جديدة

وأكدت الفنانة أنها اليوم أكثر قوة، وأن التجارب القاسية التي مرت بها علمتها الصبر، مشيرة إلى أنها تفكر في العودة الفنية تدريجيًا عندما تكون جاهزة بشكل كامل، وتعود حياتها إلى الاستقرار.