القصة الكاملة لحادث الفنان الشعبي إسماعيل الليثي بعد تصدره التريند

تصدر الفنان الشعبي إسماعيل الليثي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه فجر الجمعة 7 نوفمبر 2025 لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط. وقع الحادث على طريق الجيش القديم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر اصطدام سيارتين بشكل عنيف على الطريق السريع، ويرصد الموجز التفاصيل.

نقل إسماعيل الليثي في حالة حرجة للمستشفى

وفقًا لمصادر أمنية، نُقل المصابون إلى المستشفى التخصصي بملوي لتلقي العلاج، بينما تم إدخال الفنان إسماعيل الليثي إلى العناية المركزة بعد إصابته بإصابات خطيرة شملت:

كسر في الجمجمة

نزيف داخلي

غيبوبة تامة

الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياته.

كما تم تحرير محضر رسمي بالحادث، وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات التصادم.

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الحادث

كان اسماعيل الليثي عائدًا من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قبل أن تصطدم سيارته بأخرى على الطريق السريع المؤدي إلى المنيا، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والوفيات، وسط حالة من الفزع بين الأهالي المتواجدين بالموقع.

انهيار زوجة إسماعيل الليثي داخل المستشفى

دخلت زوجته شيماء سعيد في نوبة بكاء وانهيار لحظة رؤيته داخل العناية المركزة، كما نشرت مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" ظهرت خلاله في حالة صدمة شديدة، مطالبة الجمهور بالدعاء لزوجها بالشفاء العاجل، ما زاد من تفاعل الجمهور وتعاطفهم على منصات التواصل الاجتماعي.

صدمة جديدة بعد أشهر من مأساة وفاة نجله

وتأتي هذه الفاجعة بعد فترة قصيرة من أزمة نفسية كبيرة مر بها الليثي عقب وفاة نجله إثر سقوطه من شرفة شقة بالطابق العاشر، وهي الحادثة التي أثرت بشكل بالغ على الأسرة.

كان الليثي قد تحدث قبل أيام في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" عن معاناته بعد وفاة ابنه ومحاولاته تجاوز المحنة، كما أدى عمرة مؤخرًا على روحه بصحبة زوجته.

دعوات واسعة عبر مواقع التواصل

شهدت مواقع التواصل موجة كبيرة من التعاطف والدعاء للفنان الشعبي، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل الحادث وأسبابه، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التحقيقات.

