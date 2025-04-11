صناع مسلسل "حسبة عمري" ضيوف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

يستعد فريق مسلسل "حسبة عمري" للظهور في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، الذي تم عرضه خلال رمضان 2025، شهد إشادات واسعة من الجمهور وحقق صدى كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذه الحلقة، سيتحدث فريق العمل عن كواليس مسلسل " حسبة عمري" وتفاصيله التي لم يعرفها الجمهور بعد، ويرصد ذلك الموجز فيما يلي:

برنامج واحد من الناس

تفاصيل حلقة فريق مسلسل "حسبة عمري" في "واحد من الناس"

من المقرر أن يُعرض لقاء فريق عمل "حسبة عمري" في برنامح "واحد من الناس" يومي الأحد والاثنين المقبلين في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك على شاشة قنوات الحياة.

وفي هذه الحلقة، ستكشف الفنانة روجينا عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بالمسلسل الذي أثار ضجة كبيرة عند عرضه، والذي تناول قضية من قضايا المرأة من زاوية درامية كوميدية، مما جعله مميزاً مقارنة بالأعمال الفنية السابقة التي قدمتها.

برنامج واحد من الناس

الحديث عن شخصيات مسلسل حسبة عمري وطريقة التحضير

خلال الحلقة، سيكشف صناع العمل عن كيفية التحضير لشخصياتهم، وكيفية رصد قضية اجتماعية هامة في قالب جديد ومختلف، بالإضافة إلى التفاعل مع ردود فعل الجمهور على المسلسل.

ويعد "حسبة عمري" خطوة جديدة في مسيرة روجينا الفنية، حيث ظهرت من خلاله بشخصية مختلفة تماماً عن أدوارها السابقة.

برنامج واحد من الناس

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة الفنانة روجينا إلى جانب محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوي، العمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

تدور أحداث المسلسل حول الخلافات بين هند وزوجها فاروق، مما يؤدي إلى طردها من المنزل وسعيها للحصول على الطلاق والمطالبة بحق "الكد والسعاية" والنصف من ممتلكاته، ليبدأ صراع طويل بينهما يدخله العديد من الأطراف المتباينة في المواقف.

عرض مسلسل حسبة عمري على قنوات متعددة

تم عرض "حسبة عمري" على قنوات dmc، CBC، وقناة النهار، فضلاً عن منصات واتش ات وفيو الرقمية.

وقد لاقى المسلسل نجاحاً كبيراً على هذه المنصات، مما دفع الفنانة روجينا إلى الترويج له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أن قضيته ستثير ضجة واسعة بين متابعيها.

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