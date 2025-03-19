موعد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة في رمضان 2025

يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية 2025، موعد عرض مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، ويعد مسلسل حسبة عمري من أبرز الأعمال الدرامية.

ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرضه مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل حسبة عمري

ويعرض مسلسل حسبة عمري بطولة الفنانة روجينا على شاشة قناة Dmc دراما في تمام الساعة 7:30 مساء وكما يعرض على قناة dmc الساعة 9.45 مساء والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 3.45 مساء، ويعرض على قناة النهار دراما في تمام الساعة 7:00 مساء ويعرض على قناة المحور الساعة 8:00، وكما يعرض على قناة القاهرة والناس 2 الساعة 6:15 مساء.

قنوات الناقلة من مسلسل حسبة عمري



ويعرض مسلسل حسبة عمري في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025 على عدد من قنوات حيث يعرض على قناة Dmc، وقناة Dmc دراما، وقناة القاهرة والناس 2، وقناة المحور، وقناة النهار دراما، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it.













أبطال مسلسل حسبة عمري

ومسلسل حسبة عمري من بطولة الفنانة روجينا، ويشارك بجانبها عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين، نور قدري، عمر رزيق، والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج مي ممدوح.







قصة مسلسل حسبة عمري

ومسلسل حسبة عمري تدور أحداثه حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها جذريًا بعد اكتشافها سرًا كبيرًا، مما يدفعها إلى إعادة تقييم حياتها وتعاملاتها مع من حولها، ويأتي ذلك مع وجود مواقف كوميدية تجمعها مع بقي صناع العمل. ​​



ويجمع المسلسل بين الدراما والتشويق، ويناقش قضايا المرأة مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده، بالإضافة إلى قضايا قانونية تتعلق بحقوق المرأة العاملة وغير العاملة.

ويعد مسلسل حسبة عمري من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025، حيث يقدم مزيجًا من الإثارة والتشويق، ويناقش قضايا هامة تخص المرأة.​​









عدد حلقات مسلسل حسبة عمري



وينتمي مسلسل حسبة عمري إلى نوعية الإعمال الدرامية القصيرة، حيث تدور الأحداث على مدار الـ15 حلقة.

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