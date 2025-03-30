مسلسل حسبة عمري الحلقة الأخيرة.. نهاية مؤثرة بموت فاروق ووصيته تقلب الموازين

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري، نهاية درامية حزينة ومؤثرة بعد خلاف وفاة "فاروق" عمرو عبد الجليل، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري خلال السطور التالية.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري لحظة فارقة برحيل "فاروق"، الذي جسّده الفنان عمرو عبد الجليل، تاركًا وراءه فراغًا كبيرًا في حياة عائلته، ورغم الخلافات التي أدت إلى انفصال زوجته "روجينا" عنه، إلا أن خبر وفاته كان صادمًا لها، وشعرت بألم الفقد أما ابنته "ليلى"، فقد عادت على الفور من السفر لحضور عزائه ومواساة أسرتها

مسلسل حسبة عمري

في مفاجأة غير متوقعة، انتشرت أعمال فاروق الفنية، خاصة منحوتاته، بشكل واسع بعد رحيله، وأصبح حديث الجمهور الذي تساءل عن سبب عدم تقدير موهبته أثناء حياته.

مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري

ووصل الأمر إلى أن صاحبة الجاليري، التي كانت تعرض أعماله، حضرت العزاء لتعلن أن تمثاله معروض للبيع بمبلغ نصف مليون جنيه، وهو ما أثار دهشة الجميع، لكن ابنته ليلى رفضت بشدة، مفضلة الاحتفاظ بالتمثال كذكرى خالدة لوالدها.

مع نهاية الحلقة، تم الكشف عن وصية فاروق، التي تضمنت مفاجأة كبيرة، إذ قرر أن يترك نصف أملاكه باسم "هند"، تقديرًا لدورها في حياته.

كما ترك لها رسالة تحمل كلمات مؤثرة، تعبر عن امتنانه وحبه العميق لها، لتظل ذكراه محفورة في قلوب من أحبوه.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

مسلسل حسبة عمري

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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