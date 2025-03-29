مسلسل حسبة عمري الحلقة 14.. فاروق يستعيد عافيته وهند ترفض زواج المحامي

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل ووصولهم إلى مرحلة الانفصال، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل حسبة عمري



يبدأ المشهد بفاروق (عمرو عبد الجليل) وهو في المستشفى، حيث تقف هند (روجينا) بجواره، تدعمه وتسانده حتى يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى.

وعند عودته إلى المنزل، يفاجأ فاروق بتغييرات في ديكور البيت، حيث عاد لطابعه القديم على ذوق هند، مما يعكس محاولتها لإعادة الدفء إلى حياتهم.

من ناحية أخرى، تتحسن علاقة فاروق بابنه، حيث يخبره عن نيته السفر إلى مدينة دهب من أجل الجالاكسي، لكنه يواجه إحباطًا بسبب عدم بيع التمثال الذي نحته.

ولاحظ الابن اهتمام والده بصاحبة الجاليري، لكنه لم يتردد في التأكيد على أن والدته هند أجمل، في محاولة منه لإصلاح العلاقة بين والديه وإعادتهما لبعضهما.



مسلسل حسبة عمري

مشاهدة مسلسل حسبة عمري الحلقة 14

في تطور آخر، تزور زوجة المحامي هند وتواجهها بغضب بعد أن اكتشفت أن زوجها يفكر في الزواج منها، متهمة إياها بأنها كانت حب حياته القديم إلا أن هند توضح أنها لا يمكن أن تقبل بهذا الوضع، مؤكدة أنها لو عاد بها الزمن لاختارت زوجها فاروق من جديد دون تردد.



مسلسل حسبة عمري

على صعيد آخر، تواصل مؤسسة "سند ليكي" دعمها لهند في قضيتها المتعلقة بحقوقها، حيث يخططون لتصعيد الموضوع إلى البرلمان والمطالبة بحقوقها بشكل رسمي غير أن هند تواجه أزمة في علاقتها بمحاميها، حيث لم يعودا على تواصل كما في السابق.

مع نهاية الحلقة، يتصل فاروق بصاحبة الجاليري ليخبرها بقراره اصطحاب ابنه إلى العين السخنة أولًا، ثم اللحاق بها في دهب، مما يوحي بنيته الجادة في الارتباط بها، لتظل تساؤلات عديدة مطروحة حول مصير علاقته بهند.

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.



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