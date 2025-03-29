موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة
تصاعدت أحداث مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل، المكون من 15 حلقة، حيث يبحث الجمهور عن عرض الحلقة الأخيرة المقرر طرحها في الساعات القادمة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يناقش المشاكل الزوجية وحقوق المرأة بعد الطلاق، حيث شهدت الحلقات الماضية صراعات بين هند وفاروق بعد قرار الانفصال وأزمة فاروق الصحية الأخيرة.
في إطار ذلك يرصد الموجز موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.
مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة
تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حسبة عمري اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:
• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.
• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.
• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.
• كما يعرض على منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.
قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري
يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.
قصة مسلسل حسبة عمري
يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا، مما يوصل صوتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويصل الأمر إلى مجلس النواب ورغم المشاكل بين الزوجين إلا أن الزوجة تساند زوجها وقت محنته .
ومن المتوقع أن تكون نهاية سعيدة لأبطال مسلسل حسبة عمري لذلك يترقب الجمهور عرض الحلقة الأخيرة.
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