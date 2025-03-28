مسلسل حسبة عمري الحلقة 13.. هند تدعم فاروق في محنته المرضية

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل حسبة عمري، أحداث جديدة بعد خلاف روجينا مع زوجها عمرو عبد الجليل والاتفاق على الطلاق، والعمل مكون من 15 حلقة، أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل حسبة عمري

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل حسبة عمري



شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري

لم تهدأ الأوضاع بين هند (روجينا) وطليقها فاروق (عمرو عبد الجليل) بعد الانفصال، حيث واجهت ابنتهما صدمة نفسية شديدة، حيث عبرت الفتاة عن مخاوفها لوالدها، مؤكدة أنها تشعر بالقلق من أن يكرر زوجها ما فعله والدها مع والدتها، مما أثر بشدة على فاروق.

لم يتحمل فاروق كلمات ابنته، فأصيب بصدمة شديدة أدت إلى سقوطه ودخوله المستشفى ورغم الخلافات بينهما، لم تتخلَّ هند عنه في أزمته الصحية، بل وقفت إلى جانبه ودعمته طوال فترة مرضه.

مسلسل حسبة عمري

وسط هذه الأحداث، ظهرت في المشهد امرأة كانت صديقة لفاروق، وكانت تربطهما اتفاقات عمل، حيث كان يعتزم السفر إليها لإنجاز مشروع فني يتضمن صنع تمثال.

علمت هذه المرأة بما حدث لفاروق عبر أحد أصدقائه على "فيسبوك"، الأمر الذي أثار غيرة هند، رغم أنها لم تعترف بذلك علنًا.

يبدو أن العلاقة بين هند وفاروق لم تنتهِ تمامًا، فهل ستدفعها غيرتها إلى إعادة التفكير في مشاعرها تجاهه؟ وكيف سيتعامل فاروق مع وضعه الجديد بعد الأزمة الصحية.

مواعيد عرض مسلسل حسبة عمري والقنوات الناقلة



يبدأ عرض مسلسل حسبة عمري يوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، عبر عدة قنوات ومنصات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

• قناة DMC: الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة الحلقات في 8:00 صباحًا و3:45 مساءً.

• قناة CBC: ضمن القنوات الناقلة، لكن لم يُحدد توقيت العرض حتى الآن.

• قناة النهار: يُعرض في تمام 8:00 مساءً.

• منصة Watch It: متاحة للمشاهدة في أي وقت.

قائمة أبطال مسلسل حسبة عمري

يضم مسلسل حسبة عمري نخبة من النجوم، حيث تتصدر روجينا وعمرو عبد الجليل قائمة الأبطال، إلى جانب كل من: محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، نادين فاروق، نور قدري، عمر رزيق، رانيا فريد شوقي (ضيفة شرف)، إسلام إبراهيم، إلهام شاهين (ضيفة شرف)، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول مسلسل حسبة عمري قضايا المرأة بعد الطلاق، مسلطًا الضوء على رحلة البطلة في استعادة حقوقها بعد زواج استمر 20 عامًا.

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