دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج والتيسير..اغتنم الثلث الأخير من الليل

يحرص ملايين المسلمين مع دخول ثالث أيام شهر رجب على الإكثار من الدعاء، خاصة في الثلث الأخير من الليل، باعتباره من أفضل الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات وتُرجى فيها استجابة الدعاء، ويُعد شهر رجب من الأشهر الحُرم التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ يزداد فيها الإقبال على الطاعات، وقيام الليل، والاستغفار، وطلب الفرج وقضاء الحوائج، ويكشف الموجز التفاصيل.

وفي هذا التوقيت المبارك، يرفع المؤمن يديه متضرعًا إلى الله، سائلًا الرزق والتيسير، وتفريج الكرب، مستحضرًا ما ورد عن النبي ﷺ من فضل هذا الوقت، حيث قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له».

فضل الدعاء في ثالث أيام شهر رجب

يمثل اليوم الثالث من شهر رجب فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء، خاصة أن هذا الشهر يُعد تمهيدًا روحيًا لشعبان ثم رمضان، ويؤكد علماء الدين أن الدعاء في هذا الشهر يجمع بين شرف الزمان وبركة العبادة، لا سيما إذا اقترن بالإخلاص وحضور القلب.

ويُنصح المسلمون باستغلال هدوء الليل وصفاء النفس في هذا الوقت، والإكثار من الأدعية المأثورة التي تجمع بين طلب الرزق، وسعة العيش، وقضاء الدين، ورفع الهم والغم.

دعاء ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج

من أبرز الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها في ثالث أيام شهر رجب لقضاء الحوائج:

«اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنّا الدين وأغنِنا من الفقر».

ويُستحب أن يُسمي الداعي حاجته بصدق وخشوع، وأن يوقن بأن الله لا يرد عبدًا لجأ إليه مخلصًا.

أدعية التيسير ورفع الكرب في شهر رجب

يبحث كثيرون عن أدعية التيسير في ثالث أيام شهر رجب، ومن أبرزها:

«اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

«حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم» (سبع مرات).

(سبع مرات). «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

وتُعد هذه الأدعية من أكثر الصيغ التي تبعث الطمأنينة في القلب، وتفتح أبواب الأمل أمام المؤمن.

دعاء شهر رجب للرزق والتوفيق

كما يُستحب الإكثار من دعاء الرزق والتوفيق في هذا الشهر المبارك، ومنه:

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، ولا تحوجنا إلى أحد سواك».

ويرى العلماء أن الإلحاح في الدعاء مع حسن الظن بالله من أعظم أسباب الإجابة.

نصائح لاستجابة الدعاء في ثالث أيام رجب

لتحقيق أقصى استفادة روحية من الدعاء في ثالث أيام شهر رجب، يُنصح بـ:

تحري الثلث الأخير من الليل.

البدء بحمد الله والصلاة على النبي ﷺ.

الإخلاص وحضور القلب.

تكرار الدعاء وعدم استعجال الإجابة.

ختم الدعاء بالصلاة على النبي ﷺ.

إن دعاء ثالث أيام شهر رجب يمثل فرصة ثمينة لكل من يحمل همًا أو حاجة، فالأبواب مفتوحة، والرحمة واسعة، والله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فاحرص على اغتنام هذه الليالي المباركة، وردد الأدعية بقلب خاشع، ويقين لا يتزعزع.