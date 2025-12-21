شهر رجب 2025.. بداية النفحات الإيمانية وفرصة عظيمة للتقرب إلى الله

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

يوافق اليوم الحادي والعشرون من ديسمبر 2025 أول أيام شهر رجب المبارك، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع رؤية هلال شهر رجب لعام 1447هـ، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ويستعرض الموجز التفاصيل.



ويعد شهر رجب من الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بمكانة عظيمة في الإسلام، ويحرص المسلمون خلاله على الإكثار من الطاعات والعبادات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، ويبحث الكثيرون مع بداية شهر رجب 2025 عن أفضل الأعمال والأدعية التي تقربهم إلى المولى عز وجل وتزيد من رصيدهم الإيماني.

فضل شهر رجب في القرآن والسنة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن شهر رجب له فضل خاص، وقد وردت في فضله العديد من الآثار التي جمعها كبار العلماء مثل الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام ابن رجب الحنبلي.

وأشار العلماء إلى أن شهر رجب يعد بمثابة محطة إيمانية مهمة تسبق شهر رمضان، حيث يهيئ القلوب للطاعة ويحفز النفوس على العبادة.

وجاء في السنة النبوية ما يدل على عظمة هذا الشهر، حيث أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شهورًا يغفل عنها الناس بين رجب ورمضان، وهو ما يؤكد ضرورة اغتنام هذه الأيام المباركة.

لماذا يُعد شهر رجب فرصة لا تُعوض؟

يمثل شهر رجب فرصة حقيقية لمراجعة النفس والتوبة الصادقة والعودة إلى الله قبل حلول شهر رمضان.

ويؤكد علماء الدين أن من أحسن الاستعداد في شهر رجب، كان أقدر على اغتنام شهر رمضان بالعبادة والخشوع.

كما أن الأعمال الصالحة في هذا الشهر تعزز الروح الإيمانية وتزيد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى.

أفضل الأعمال المستحبة في أول شهر رجب 2025

مع بداية شهر رجب، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مجموعة من الأعمال المستحبة التي ينبغي على المسلم الحرص عليها.

ويأتي في مقدمة هذه الأعمال الإكثار من العمل الصالح بجميع صوره، سواء بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن.

كما يُستحب الإقبال على الطاعات والمواظبة عليها والاجتهاد في أداء العبادات دون تكاسل.

ويُعد ترك الظلم، خاصة ظلم النفس بحرمانها من نفحات هذا الشهر، من أهم ما يجب التنبه له خلال شهر رجب.

وتظل الصدقة من أعظم القربات التي يُنصح بالإكثار منها في شهر رجب لما لها من أثر كبير في تزكية النفس.

دعاء شهر رجب.. مفتاح الخير والبركة

يحرص المسلمون في شهر رجب على ترديد دعاء شهر رجب الشهير طلبًا للبركة والعون على الطاعة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

ويعكس هذا الدعاء أمنية صادقة ببلوغ شهر رمضان في صحة وعافية واستعداد إيماني كامل.

ويؤكد علماء الدين أن الدعاء في هذه الأيام المباركة من أسباب القبول والرحمة، خاصة إذا اقترن بالإخلاص والعمل الصالح.