دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1447 هـ مساء السبت المقبل

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رجب 1447 هـ، مع غروب شمس يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر، والذي يوافق 29 من شهر جمادى الآخرة، وذلك من خلال المراصد الفلكية الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للضوابط الشرعية المعتمدة لرؤية الأهلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي استطلاع هلال شهر رجب في إطار الدور الشرعي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في تحديد بدايات الشهور الهجرية، لما لذلك من أهمية دينية كبيرة تتعلق بمواقيت العبادات والمناسبات الإسلامية.

أهمية شهر رجب في الإسلام

يُعد شهر رجب أحد الأشهر الحُرم التي خصها الله تعالى بمكانة عظيمة، حيث قال تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا… مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»، ورجب من بينها. ولهذا الشهر فضل خاص في نفوس المسلمين، إذ يمثل بداية روحية واستعدادًا إيمانيًا لشهري شعبان ورمضان.

ويحرص المسلمون مع دخول شهر رجب على الإكثار من الطاعات والعبادات، والتقرب إلى الله بالدعاء والذكر والصلاة، لما يحمله هذا الشهر من نفحات إيمانية وبشائر خير.

فضل إحياء أول ليلة من شهر رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيانها أن الله سبحانه وتعالى خص بعض الليالي والأيام بمزيد من الفضل والبركة، تشجيعًا لعباده على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم، ومن بين هذه الليالي المباركة: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من شهر رجب.

وأوضحت أن إحياء الليلة في الشريعة الإسلامية يعني قيامها بالطاعة والعبادة، وهو ما أشار إليه العلامة ابن نجيم الحنفي في كتابه «البحر الرائق»، حيث قال إن المراد بإحياء الليل هو القيام فيه بالصلاة والذكر.

أقوال العلماء في فضل إحياء الليالي المباركة

نص عدد كبير من العلماء على استحباب إحياء بعض الليالي على مدار العام، لما لها من فضل عظيم عند الله تعالى. وذكر ابن نجيم الحنفي أن من المندوبات الشرعية إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان، وليالي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، وغيرها من الليالي الفاضلة.

كما أشار العلماء إلى أن العبادات في هذه الليالي تُؤدى فرادى، دون اجتماع جماعي في المساجد، باستثناء صلاة التراويح، حفاظًا على السنة النبوية.

أول ليلة من رجب وليلة إجابة الدعاء

من جانبه، أكد العلامة القليوبي الشافعي أن أول ليلة من شهر رجب تُعد من الليالي التي يُرجى فيها إجابة الدعاء، شأنها شأن ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان.

وأوضح أن إحياء هذه الليالي يكون بالذكر أو الصلاة، ويكفي في ذلك إحياء معظم الليل أو حتى أدنى درجاته، كأداء صلاة العشاء جماعة مع العزم على صلاة الفجر.

نفحات إيمانية وبداية روحية جديدة

مع استطلاع هلال شهر رجب، تتجدد الدعوة إلى اغتنام هذه المناسبة المباركة بالإكثار من الطاعات، وتجديد النية، والاستعداد الروحي لشهر رمضان الكريم. ويظل شهر رجب محطة إيمانية مهمة، يتزود فيها المسلم بالخير، ويستقبل بها موسمًا عظيمًا من العبادة والقرب من الله تعالى.