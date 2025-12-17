نيابة المنتزه تحقق في مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

وفاة نيفين مندور.. باشرت نيابة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع الفنانة نيفين مندور، بعد نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة على كورنيش الإسكندرية، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، ويكشف الموجز التفاصيل.

تفاصيل حريق شقة الفنانة نيفين مندور

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد الأبراج في منطقة العصافرة، حيث تقع الشقة في الطابق الرابع من برج مكوّن من 13 طابقًا وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الشقق السكنية، قبل أن تبدأ عمليات التبريد والفحص المبدئي لمكان الواقعة.

وفاة نيفين مندور اختناقًا بالدخان

أسفر الحريق عن وفاة سيدة واحدة داخل الشقة، وبالفحص تبين أنها الفنانة نيفين محمد صلاح، الشهيرة فنيًا باسم نيفين مندور، وأشارت المعاينات الأولية إلى أن الوفاة نتجت عن الاختناق بسبب الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق، دون وجود إصابات أخرى.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد السبب النهائي للوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في الحادث.

تحريات المباحث وتقرير الحماية المدنية

كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وسماع أقوال الجيران وشهود العيان، للوقوف على ما إذا كان الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو إهمال أو سبب آخر، كما طلبت النيابة تقرير الحماية المدنية الفني، لتحديد مصدر النيران وأسباب اشتعالها بدقة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب فور الانتهاء من التقارير الفنية والطبية.

نيفين مندور.. نهاية مأساوية

وتُعد الفنانة نيفين مندور من الوجوه الفنية التي اشتهرت بمشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلم «اللي بالي بالك»، قبل أن تختفي عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، وقد شكل خبر وفاتها حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها، خاصة في ظل النهاية المأساوية التي شهدتها داخل منزلها.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة تفاصيل الحادث، في انتظار ما ستسفر عنه تقارير الجهات المختصة خلال الساعات المقبلة.