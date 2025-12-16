موعد مباراة مصر ضد نيجيريا اليوم استعدادا لكأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، المواجهة الودية التي تجمع منتخب مصر ضد منتخب نيجيريا اليوم في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

يبحث منتخب الفراعنة عن تقديم عرض قوي أمام نيجيريا اليوم في ختام استعداداته للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وذلك لطمأنة جماهير الكرة المصرية والاستقرار علي التشكيل الأساسي للفريق قبل انطلاق البطولة.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 دسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا التي تجمعهما في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد نيجيريا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح وأسامة فيصل

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

