قائمة الممنوعات داخل ملاعب كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025 وتفاصيل استعداد منتخب مصر للبطولة

تستعد المملكة المغربية لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، تهدف إلى ضمان سلامة الجماهير واللاعبين، وتوفير أجواء رياضية مثالية داخل الملاعب، وفي هذا الإطار، أعلنت الجهات المنظمة قائمة تفصيلية بالممنوعات التي يُحظر إدخالها إلى ملاعب البطولة، بالتزامن مع مواصلة منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته القوية للمشاركة في الحدث القاري، ويكشف الموجز التفاصيل.

قائمة الممنوعات داخل ملاعب كأس أمم إفريقيا بالمغرب

حرصًا على التنظيم والأمن، شملت قائمة الممنوعات عددًا كبيرًا من الأدوات والأغراض، أبرزها الأطعمة بجميع أنواعها، والقوارير، والعلب المعدنية أو البلاستيكية، والسجائر، والمشروبات الكحولية. كما تم حظر الأبواق، والصفارات، وأدوات التشجيع الصوتية، وأشعة الليزر التي قد تؤثر على اللاعبين أو الحكام.

وشملت القائمة أيضًا المناديل الورقية وأوراق التنظيف، والحيوانات الأليفة، والمظلات، والخوذات، والكرات بجميع أنواعها، إضافة إلى الولّاعات. كما يُمنع إدخال الأعلام أو اللافتات التي يتجاوز حجمها مترًا واحدًا في مترين، فضلًا عن الكاميرات الاحترافية ومعدات التصوير، والأقنعة، وبخاخات الغاز، وتهدف هذه التعليمات إلى منع أي سلوكيات قد تعكر صفو المباريات أو تهدد سلامة الحضور.

مصطفى محمد ينضم لتدريبات منتخب مصر

على صعيد الاستعدادات الفنية، شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي، مشاركة عدد من اللاعبين البارزين. وشارك رباعي بيراميدز أحمد الشناوي، ومصطفى فتحي، ومحمد حمدي، ومهند لاشين، إلى جانب انضمام رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي إلى المعسكر.

كما انضم مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، إلى تدريبات الفراعنة، في خطوة مهمة لدعم الخط الهجومي قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، حيث يُعوَّل عليه كثيرًا في قيادة هجوم المنتخب خلال المنافسات.

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، يوم الأربعاء 17 ديسمبر الجاري موعدًا للسفر إلى مدينة أغادير المغربية، التي تستضيف مباريات المنتخب في البطولة. وتغادر بعثة الفراعنة مطار القاهرة في تمام الخامسة مساءً على متن طائرة خاصة، في رحلة تستغرق قرابة ست ساعات. ويرأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى، يوم الإثنين 22 ديسمبر، على استاد أدرار بمدينة أغادير. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. وتُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معسكر مغلق وقائمة منتخب مصر النهائية

دخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًا مغلقًا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر منذ 7 ديسمبر، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات، وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي تضم 28 لاعبًا، وشملت حراسة المرمى محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد صبحي.

وضمت قائمة الدفاع محمد هاني، وأحمد عيد، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وياسر إبراهيم، ومحمد إسماعيل، وحسام عبد المجيد، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح. وفي الوسط تواجد مروان عطية، وحمدي فتحي، ومهند لاشين، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وإمام عاشور، وأحمد زيزو، ومحمود تريزيجيه، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، ومحمد صلاح. أما الهجوم فضم مصطفى محمد، وصلاح محسن، وأسامة فيصل.

بهذه التحضيرات المكثفة، يدخل منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير المصرية.