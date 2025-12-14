موعد مباراة مصر ضد نيجيريا استعدادا لكأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تترقب الجماهيرالمصرية، مواجهة نارية تجمع منتخب مصر ضد منتخب نيجيريا في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

يسعي منتخب مصر لتقديم عرض قوي أمام نظيره المنتخب النيجيري لطمأنة أنصاره قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي يسعي الفراعنة للعودة إلي منصات التتويج بها بعد غياب استمر 15 عاما عقب التتويج بلقب بطولة 2010.

موعد قمة مصر أمام نيجيريا

القمة النارية التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا في في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، تنطلق في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء الموافق 16 دسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة مصر ضد نيجيريا

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا التي تجمعهما في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد نيجيريا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وتريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح و مصطفي محمد

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

