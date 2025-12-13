حسين الشحات:مباراة ريال مدريد لا تُنسى وأشرف داري أخف دم في الأهلي

أكد حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة المارد الأحمر أمام ريال مدريد الإسباني ستظل واحدة من أبرز المحطات التي لا يمكن نسيانها في مسيرته الكروية، لما حملته من مشاعر خاصة وتجربة استثنائية أمام أحد أكبر أندية العالم، ويرصد الموجز التفاصيل.

ذكريات خاصة أمام ريال مدريد

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي ومنصاته الإعلامية، أوضح حسين الشحات أن مواجهة ريال مدريد كانت لحظة فارقة في مشواره، مؤكدًا أن اللعب أمام فريق بحجم النادي الملكي يُعد حلمًا لأي لاعب كرة قدم، لما يتمتع به من تاريخ وبطولات وشعبية عالمية.

وأشار الشحات إلى أن تلك المباراة منحته خبرات كبيرة على المستويين الفني والذهني، وجعلته أكثر إصرارًا على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديه بقميص القلعة الحمراء.

أشرف داري أخف دم في الأهلي

وتحدث حسين الشحات عن الأجواء داخل غرفة ملابس الأهلي، كاشفًا أن المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، يُعد صاحب “أخف دم” بين اللاعبين، لما يتمتع به من روح مرحة وقدرته على نشر البهجة داخل الفريق.

وأضاف الشحات أن أشرف داري يعشق المأكولات المصرية، وعلى رأسها المحشي والكبدة، وهو ما جعله قريبًا من اللاعبين والجهاز الفني، وساهم في سرعة اندماجه داخل الفريق.

علاقة مميزة مع جماهير الأهلي

وكشف حسين الشحات عن طبيعة علاقته بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنها علاقة خاصة ومميزة، وأن دعم الجماهير المستمر يمثل دافعًا كبيرًا له ولزملائه داخل الملعب.

وقال الشحات: “أفتخر دائمًا بعلاقتي بجماهير الأهلي، وأسعى لإسعادهم في كل مباراة، وشعرت بدعمهم الكبير خاصة بعد مباراة القمة أمام الزمالك”.

فترة الإصابة والعودة للملاعب

وتطرق لاعب الأهلي للحديث عن فترة الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، مؤكدًا أنها كانت من أصعب الفترات في مسيرته، خاصة أنها جاءت بعد أداء مميز في مباراة القمة.

وأوضح أنه سعيد بالعودة مجددًا للتدريبات والمباريات، وينتظر إشارة الجهاز الفني للمشاركة، مشددًا على التزامه الكامل بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني والطبي.

السوبر المصري محطة مهمة

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالحديث عن تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري، واصفًا البطولة بالمهمة للغاية، خاصة بعد التعثر في بطولة الدوري.

وأشار إلى أنه رغم غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، إلا أنه عاش أجواء البطولة بكل تفاصيلها، وشعر بسعادة كبيرة بعد التتويج، مؤكدًا أن روح العائلة داخل الأهلي هي السر الحقيقي وراء النجاحات والبطولات المتواصلة.