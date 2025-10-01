الشحات وعاشور.. تطورات إصابات الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام فريق كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. ويعاني الفريق الأحمر من أزمة إصابات تهدد مشاركة عدد من نجومه الأساسيين في اللقاء، ويرصد الموجز التفاصيل.

إصابة حسين الشحات قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية

كشف الإعلامي محمد سعيد، عبر قناة النادي الأهلي، أن حسين الشحات يعاني من كدمة قوية في الكتف تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية.

طاهر محمد طاهر يخضع لأشعة جديدة

أوضح سعيد أن طاهر محمد يعاني من إجهاد عضلي، ومن المقرر أن يخضع لأشعة طبية اليوم لتحديد حجم الإصابة وإمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة، ما يثير القلق داخل الجهاز الفني للأهلي.

غياب متوقع لأشرف داري

أكدت التقارير أن المغربي أشرف داري لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي من إصابته، وباتت مشاركته أمام كهرباء الإسماعيلية شبه مستحيلة، ليواصل اللاعب غيابه عن الفريق.

موقف غامض لجراديشار وكريم فؤاد

تعرض جراديشار لإصابة أمام سيراميكا كليوباترا أبعدته عن قائمة الأهلي في مباراة الزمالك الأخيرة، ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركته في الجولة العاشرة.

في المقابل، يستمر غياب كريم فؤاد عن المباريات، في ظل حاجته لمزيد من التأهيل الطبي.

الجهاز الفني يؤجل عودة إمام عاشور

وعن حالة إمام عاشور، أكد الإعلامي محمد سعيد أن الجهازين الفني والطبي قررا عدم المجازفة بمشاركته في التدريبات أو المباريات حالياً، على أن يعود اللاعب بشكل تدريجي عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

