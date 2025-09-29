خطة تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة.. تفاصيل كاملة للجماهير

تترقب الجماهير المصرية مساء اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على أرضية ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير، حيث أعلنت الجهات الأمنية عن تفاصيل خطة تأمين اللقاء المرتقب.

مواعيد فتح وإغلاق بوابات ستاد القاهرة

أكد العميد محمود القاضي، المسئول عن خطة التأمين، في تصريحات إذاعية عبر برنامج من بدري على أون سبورت إف إم، أن بوابات الاستاد ستفتح أمام الجماهير بداية من الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتم إغلاقها تمامًا في الثامنة مساءً بالتزامن مع صافرة بداية المباراة بين الأهلي والزمالك.

وشدد القاضي على ضرورة التواجد المبكر من جانب الجماهير، لتسهيل عملية الدخول وتجنب أي ازدحام على البوابات، خاصة أن المباراة تحظى بأهمية كبرى لدى مشجعي القطبين.

أماكن دخول جماهير الأهلي والزمالك

كشفت خطة التأمين عن توزيع واضح لدخول الجماهير من البوابات المختلفة، وذلك لتحقيق الانسيابية في الحركة وضمان عدم حدوث أي تكدسات

جماهير الاهلي

جماهير الأهلي ستدخل من بوابة صلاح سالم، حيث تم تخصيصها للوصول إلى مدرجات الدرجة الثالثة والأولى شمال.

بينما جماهير الزمالك سيدخلون من البوابة المقابلة لنادي الزهور، للوصول إلى مدرجاتهم المخصصة.

أما مشجعو المقصورة الرئيسية فقد تم تخصيص بوابة آل رشدان لدخولهم بشكل منظم.



المواد المحظور إدخالها إلى ستاد القاهرة

شدد القاضي على مجموعة من التعليمات الأمنية الصارمة، مؤكدًا أن هناك قائمة من المواد المحظور اصطحابها داخل ستاد القاهرة أثناء مباراة القمة، أبرزها:

الشماريخ والألعاب النارية بأنواعها.

المواد الصلبة أو الحادة التي قد تشكل خطورة.

الأسلاك الكهربائية ووسائل تخزين الطاقة مثل الباور بانك.

اللافتات أو العبارات المسيئة التي قد تثير التعصب أو الشغب داخل المدرجات.



تعليمات خاصة للجماهير قبل مباراة القمة

أوضح المسئول الأمني أن الاستاد لن يوفر أماكن لحفظ المتعلقات الشخصية، وهو ما يعني أن كل مشجع سيكون مسئولًا عن أغراضه بشكل كامل. كما دعا الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة والتعاون مع الجهات الأمنية، من أجل أن تخرج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بصورة مشرفة تليق بتاريخ وقيمة الفريقين.

أهمية مباراة القمة في الدوري المصري

تحظى مواجهة الأهلي والزمالك دائمًا بأهمية استثنائية، حيث تُعد القمة الحدث الكروي الأبرز في مصر والشرق الأوسط. ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يسعى الأهلي إلى تقليص الفارق والعودة إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، مما يضاعف من أهمية الالتزام بخطة التأمين لضمان سلامة الجميع.

وفي ظل هذه الإجراءات التنظيمية، ينتظر عشاق الكرة المصرية أن تكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الليلة نموذجًا للتشجيع المثالي والروح الرياضية، بما يعكس مكانة الكرة المصرية على المستويين العربي والأفريقي.

