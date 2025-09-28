ميدو عن قمة الأهلي والزمالك: "التعادل الأقرب.. والمدربان لن يغامرا"

كشف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رؤيته لمباراة القمة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز ، ويكشف الموجز التفاصيل.



وأشار ميدو عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن المباراة ستشهد حالة من الحذر التكتيكي، متوقعًا أن ينتهي اللقاء بالتعادل نظرًا لحرص كلا المدربين على تفادي الخسارة.

توقعات ميدو لمواجهة الأهلي والزمالك

كتب ميدو عبر صفحته الرسمية:

"جمهور الأهلي أكيد مرعوب من حالة الدفاع بتاع الفريق، وإزاي ممكن يوقفوا زيزو، وجمهور الزمالك مرعوب من فكرة إن الفريق يكون مشتت بسبب عدم حصول اللاعبين والجهاز الفني على مستحقاتهم، إنما جوه الملعب الزمالك يكسب، وأنا عن نفسي رايح للتعادل، الاتنين مدربين مش هاياخدوا أي مخاطرة طول ما النتيجة متعادلة."

وبهذا التصريح، أشار ميدو إلى أن عوامل ما قبل المباراة ستلعب دورًا مهمًا، لكن النتيجة قد تُحسم بميزان التكتيك لا بمهارة النجوم فقط.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز،

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، باعتبارها أهم مواجهة كروية في الكرة المصرية والعربية.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

قبل اللقاء، يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 17 نقطة.

ويسعى الفريق الأحمر لتقليص الفارق والعودة إلى المنافسة على القمة، بينما يأمل الفارس الأبيض في تعزيز موقعه على الصدارة ومواصلة نتائجه الإيجابية.

القمة تحت أنظار الجماهير والإعلام

تتجه الأنظار غدًا إلى ستاد المباراة لمتابعة تفاصيل القمة التي تُعد الأبرز في الكرة المصرية.

ويترقب الجمهور أداء اللاعبين الكبار، وفي مقدمتهم أحمد سيد "زيزو" من الزمالك، الذي قد يكون كلمة السر في اللقاء، إلى جانب كبار نجوم الأهلي الذين يبحثون عن استعادة هيبة الفريق بعد تراجع الأداء الدفاعي مؤخرًا.

تصريحات سابقة حول القمة

لم يكن ميدو الوحيد الذي تحدث عن اللقاء؛ فقد أشار لاعبون سابقون ومحللون إلى أن الزمالك غالبًا ما يظهر بشكل قوي في المباريات الكبيرة، بينما يعاني الأهلي من تذبذب في الأداء الدفاعي خلال المباريات الأخيرة،

لكن الجميع أجمع على أن لقاء القمة يظل مختلفًا، إذ لا يعترف بالأرقام أو التوقعات المسبقة.

تصريحات ميدو تعكس أجواء القلق والحذر التي تسبق مباراة الأهلي والزمالك، حيث يرى أن التعادل هو النتيجة الأقرب بسبب رغبة المدربين في تجنب الخسارة، ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد ترقب الجماهير لمباراة تعد واحدة من أهم المحطات في سباق الدوري المصري هذا الموسم.

